„Ich höre euch“: Sarah Connor wendet sich in einem Posting an Kritiker des geplanten Großevents in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena – und spricht über die Verantwortung gegenüber ihrem Team.

Das für den 4. September 2020 geplante Konzert in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena sorgt weiterhin für Diskussionen. Während die einen glücklich darüber sind, dass es wieder Live-Shows gibt, sehen andere erhebliche gesundheitliche Risiken bei einer Großveranstaltung mit 13.000 Besuchern während der immer noch grassierenden Covid-19-Pandemie. Nun meldete sich mit Sarah Connor eine der an diesem Event teilnehmenden Künstlerinnen zu Wort – und versucht Kritiker zu beschwichtigen. Sarah Connor: „Ich höre euch“ „Ich höre Euch. Und ich verstehe alle Bedenken und Einwände zu dem ersten grossen geplanten Konzert in der ‚neuen Zeit'”, schreibt die Musikerin in einem Instagram-Posting – und fährt fort:…