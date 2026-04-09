Film- und Fernsehlegende Mario Adorf ist tot. Der Schauspieler sei am Mittwoch im Alter von 95 Jahren in seiner Pariser Wohnung nach kurzer Krankheit gestorben, teilten sein Management sowie die Filmagentur Reinholz der „Bild“-Zeitung mit. Seinem langjährigen Manager Michael Stark habe Adorf mitgegeben, dass er sich bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Treue bedankt.

Adorf gehört zu den großen deutschen Film- und Fernsehstars der Nachkriegsgeschichte. Mehr als 200 Film- und Fernsehrollen spielte er. Im Theater war er ebenso zu sehen wie im Kino.

Er studierte an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Danach ging er ans Theater und zum Film. Es war der Start einer großen Karriere mit einer enormen Bandbreite an Rollen.

Adorf spielte Patriarchen, eitle Gecken oder Feingeister

Regisseure wie Billy Wilder, Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff, Helmut Dietl oder Dieter Wedel wollten den Darsteller, der Bösewichte ebenso eindrücklich spielen konnte wie Patriarchen, eitle Gecken oder Feingeister. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Der Tod trägt schwarzes Leder“ (1974), „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975), „Die Blechtrommel“ (1979) „Lola“ (1981) und „Der Schattenmann“ (1996).

Legendär ist ein Satz aus Helmut Dietls Kultserie „Kir Royal“: „Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.“ Adorf spricht den Satz als stinkreicher rheinischer Kleberfabrikant Heinrich Haffenloher, der unbedingt in der Klatschkolumne des Reporters Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz) auftauchen will, koste es, was es wolle. Adorf war nur für eine Folge dabei. Doch die Szene begeistert immer noch Zuschauer jeder Generation.

Adorf war seit 1985 verheiratet mit der Französin Monique Faye. Er hinterlässt außerdem Tochter Stella aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Lis Verhoeven.