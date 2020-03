Gewinnen: Signierte „Die Blechtrommel“-Plakate

Das wird Sie auch interessieren





„Die Blechtrommel“ (ausgezeichnet mit der Goldenen Palme für die beste Regie und dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film) kommt noch einmal ins Kino. Die 4K-Restaurierung der Literaturverfilmung nach der berühmten Vorlage von Günter Grass fand in Zusammenarbeit mit ARRI Berlin unter der Aufsicht von Produzent Eberhard Junkersdorf und Regisseur Volker Schlöndorff persönlich statt.

Schlöndorff empfand „die Möglichkeit, an der Blechtrommel zu arbeiten, seinerzeit als „eine Herausforderung, der man sich nicht entziehen kann“ (…) und versuchte sich seinen Film wie eine besondere Freskenmalerei vorzustellen: „Weltgeschichte von unten erlebt: riesige, spektakuläre Bilder, zusammengehalten von dem winzigen Oskar.“

Überwältigende Bilder

Über die Neuversion sagt er: „Heute wirkt er fast noch stärker auf der Leinwand als damals,“ sagt er dazu „so wie die großen Gesichter der Stummfilmzeit uns heute noch mehr überwältigen als die Zuschauer damals in den Kinos. Bei der Restauration fragte ich mich oft, wir haben wir das nur gemacht.“

Die Geschichte der „Blechtrommel“ bewegt auch noch 2020: Der äußerst frühreife und hellwache Oskar ist gerade erst drei Jahre alt geworden. Und doch ist ihm bereits klar: Das kleinbürgerliche Leben der Erwachsenen kann und will er so nicht akzeptieren. Er hört einfach auf zu wachsen. Leidenschaftlich protestiert der anarchische Zwerg fortan auf seiner Blechtrommel gegen fanatische Nazis und deren feige Mitläufer. Immer wieder erhebt er seine Stimme gegen die muffigen Spießer der Weimarer Republik und deren derbe Erotik. So schrill, bis Glas springt. Erst als nach dem Krieg eine menschlichere Zeit beginnt, beschließt Oskar wieder am Leben teilzunehmen und wächst weiter.

