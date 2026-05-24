Stephen Colbert kehrt ins TV zurück – bei Public-Access-Sender

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Einen Abend nach der letzten Ausgabe der „Late Show“ war Stephen Colbert wieder im Spätabendfernsehen zu sehen – und zwar in Monroe, Michigan.

In seinem letzten Monolog am Donnerstag sagte Colbert zu seinem Publikum: „Das ist unsere letzte Sendung aus dem Ed Sullivan Theater. Wir hatten das Glück, hier 11 Jahre lang zu sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit – wobei unsere allererste Show im Juli 2015 genau genommen von einem Public-Access-Sender in Monroe, Michigan ausgestrahlt wurde, vor einem Publikum von 12 Leuten.“

Colbert spielte damit auf seinen Auftritt im Juli 2015 bei der Public-Access-Show „Only in Monroe“ an, die er als Generalprobe für seine Moderatorenrolle nutzte, bevor er die „Late Show“ übernahm – mit Eminem als Gast. „Angesichts der Lage im Showgeschäft ist das wahrscheinlich auch der nächste Ort, wo man mich sehen wird“, scherzte Colbert am Donnerstag.

Colbert bei „Only in Monroe“

Doch es war kein Scherz: Laut LateNighter kehrte Colbert am Freitagabend tatsächlich zu „Only in Monroe“ zurück – pünktlich um 23:35 Uhr, zusammen mit den Moderatorinnen der Show, Michelle Baumann und Kaye Lani Rae Rafko Wilson, sowie Gästen wie dem Detroit-Urgestein Jack White und den Schauspielern Steve Buscemi und Jeff Daniels.

„Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe von ‚Only in Monroe‘. Ich bin Ihr Gast… Moderator Stephen Colbert“, begrüßte er das ahnungslose Monroe-Publikum. „Seit meinem letzten Besuch hier in Monroe, Michigan, war ich 11 Jahre lang Hauptmoderator der ‚Late Show With Stephen Colbert‘, die gestern Nacht zu Ende gegangen ist. Es waren qualvolle 23 Stunden ohne Fernsehauftritt, deshalb bin ich dankbar, jetzt hier bei Monroe Community Media zu sein – bevor auch dieser Sender von Paramount übernommen wird.“

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Nach einem Monolog voller Monroe-spezifischer Witze stellte Colbert seinen freiwilligen „Music Director“ Jack White vor, der mit einer Boombox und einem Tonbandgerät an der Seite der Bühne Platz genommen hatte.

FaceTime mit Byron Allen und Eminem

Anschließend plauderte Colbert mit den „Only in Monroe“-Moderatorinnen Baumann und Wilson, wobei er per FaceTime Byron Allen anrief, dessen Show „Comics Unleashed“ den 23:35-Uhr-Slot der „Late Show“ bei CBS übernimmt. Buscemi tauchte daraufhin in einem Werbespot für eine lokale Pizzeria namens Buscemis auf und stellte klar, dass er keinerlei Verbindung zu dem Restaurant hat.

Später in der Folge lieferten sich Colbert und White eine ausufernde Diskussion über Chili-Cheese-Dogs, die damit endete, dass sie einen im Stil von „Susi und Strolch“ gemeinsam verspeisten. Jeff Daniels schaute für ein Kochsegment vorbei, in dem er Colbert beibrachte, wie man aus zufälligen Kühlschrankresten ein Pita-Sandwich zubereitet.

Eminem gibt grünes Licht

Als die Folge zu Ende war, bauten Colbert, White und Daniels das improvisierte Set ab und schleppten es zu einem nahegelegenen Container, um es zu verbrennen – doch zuvor mussten sie die Erlaubnis des „Feuermarshalls“ einholen: Colbert rief per FaceTime Marshall Mathers an, alias Eminem, seinen „Only in Monroe“-Gast von 2015. „Stephen, hier ist Marshall – du hast grünes Licht, das Ding abzufackeln“, sagte der Rapper.

„Na dann, das war’s“, sagte Colbert zum Abschluss der Sendung. „Danke fürs Zuschauen bei ‚Only in Monroe‘, und wer in all den Jahren auch meine anderen Talkshows verfolgt hat – danke auch dafür. Bis wir uns wiedersehen: Ich bin nur hier, nur bei ‚Only in Monroe‘.“