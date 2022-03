Marius-Müller Westernhagen: Neues Album „Das eine Leben“ am 20. Mai

Marius-Müller Westernhagen veröffentlicht am 20 Mai sein neues Album „Das eine Leben“. Die Vorab-Single „Zeitgeist“ erscheint schon nächste Woche, am 25. März. Es ist Westernhagens erstes Studioalbum mit neuen Kompositionen seit 2014.

Laut Auskunft seiner Plattenfirma wird das Werk „seine ganz eigenen Erfahrungen in den letzten zwei Jahren“ behandeln, aber auch „gesellschaftskritische Themen“ unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Produziert wurde „Das eine Leben“ in New Jersey, gemeinsam mit Larry Campbell. Fotos und der Clip zu „Zeitgeist“ stammen von Olaf Heine.

In den sozialen Medien veröffentlichte Westernhagen ein kurzes Video vom Dreh:

Zuletzt sorgte MMW für Aufsehen im Netz, als er ein Foto postete, auf dem er sich impfen lässt, Caption, in Anlehnung an seinen alten Hit: „Freiheit“. Dafür erhielt er überwiegend Zuspruch, nur einige wenige User konnten die Tatsache, dass Impfen Freiheit im Gesellschaftsleben bedeutet, nicht nachvollziehen.