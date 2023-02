Mark E. Smiths Familie kritisiert neues Projekt von The Fall-Mitgliedern

Die Familie des 2018 verstorbenen The-Fall-Gründers und -Sängers Mark E. Smith hat die neue Band aus ehemaligen The Fall-Mitgliedern kritisiert. Die Brüder Steve und Paul Hanley, Pete Greenway, Simon Wolstencroft und Martin Bramah formten House Of All bereits 2022. Das Debütalbum soll am 23. April veröffentlicht werden, die Single „Harlequin Duke“ ist schon draußen. Anschließend geht die Gruppe auf UK-Tour.

Das Quintett beschreibt sich als „A Fall Family Continuum Project“. Im Zusammenhang mit der anstehenden Veröffentlichung und Konzertreise haben die Angehörigen Mark E. Smiths den Bandmitgliedern vorgeworfen, ihr Projekt sei „extrem beleidigend“ und solle unter keinen Umständen mit The Fall oder deren ehemaligen Frontmann in Verbindung gebracht werden.

Keine Verbindung mit Mark E. Smith‘ Lebenswerk erwünscht

Der Band wurde untersagt, den Namen oder das Image von Mark E. Smith oder The Fall zu verwenden. Das Label von House Of All hat am 1. Februar auf die Vorwürfe reagiert. Die Arbeit stehe für sich alleine, aber die Band würde zwangsläufig von Presse und Fans mit The Fall in Verbindung gebracht werden und hätte kein Interesse daran, ihre musikalischen Wurzeln zu leugnen.

Mark E. Smith gründete The Fall 1976 in Manchester. Bis zu seinem Tod im Januar 2018 im Alter von 60 Jahren war er das einzige beständige Mitglied der Post-Punk-Band. Mit dem 1980 erschienen Album „Grotesque (After the Gramme)“ erreichten sie Platz 1 der UK Indie Charts.