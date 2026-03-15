Mark E. Smith: Die 10 besten Songs von The Fall

Johnny Rotten mag eine Generation von knurrenden Unzufriedenen mobilisiert haben. Aber für diejenigen, die etwas zu seltsam, zu intelligent und zu normal gekleidet waren, um als Punks durchzugehen, war Mark E. Smith der Messias. Gegründet 1976 in Manchester, England – „Eine Band zu gründen ist die lächerlichste Idee aller Zeiten“, sagte Smith einmal gegenüber NME – waren The Fall Smiths Sprachrohr. Eine Band, deren kompromisslose Mission, kompromisslos zu sein, sie in neue Bereiche von Lärm, Rhythmus und Sprache führte. Sie wurden dem Post-Punk zugeordnet. Aber ihr verstörender Mix aus Garagenrock und Krautrock war etwas ganz Eigenes.

Smith war ein Punk-Poet. Ein verschrobener Schelm und der Anführer einer sich ständig verändernden Band. Dutzende von Musikern durchliefen während des 42-jährigen Bestehens von The Fall die Reihen der Band. Darunter auch die ehemalige Ehefrau des Sängers, Brix Smith. Sie hinterließen eine atemberaubende Diskografie, die alle konventionellen Vorstellungen von Rock ’n‘ Roll in Frage stellte.

Gleichzeitig glaubte Smith laut seinem Text zu dem Fall-Song „Live at the Witch Trials“ aus dem Jahr 1979 immer an „R and R als Urschrei“. Die Fall widersetzten sich dem Pop, während sie in England gelegentliche Hits feierten. Und wurden zu einem Kult der Perversität und Paradoxie. Mit seiner einzigartigen Stimme – sadistisch, sarkastisch und satirisch – konnte Smith seine Unzufriedenheit wie kaum ein anderer in der Geschichte der Popmusik zum Ausdruck bringen. Hier sind 10 der wichtigsten Songs der Fall.

„Repetition“ (1978)

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„Repetition in the music/And we’re never gonna lose it“, sang Smith in ‚Repetition‘. Einem der ersten echten Klassiker von The Fall. Der Punkrock mag zwar seine Ablehnung von technischem Talent lautstark verkündet haben. Aber das schiefe, verstimmte Mantra der Fall aus wandernden Gitarren und keuchendem Keyboard – das mit fünf Minuten eine endlose Blasphemie für den Punk darstellte – ließ die Sex Pistols wie Strawinsky klingen.

„Wir haben nie absichtlich schlecht gespielt. Auch wenn viele Leute das denken“, sagte Smith gegenüber Smash Hits. Als unverbesserliche Amateure in einem Umfeld von nicht ganz so geheimen Opportunisten bahnten sich Smith und seine Crew mit Fehlern und Bulldozermanövern ihren Weg zur Post-Punk-Größe.

„How I Wrote ‚Elastic Man‘“ (1980)

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Der Frontmann von The Fall war immer in erster Linie ein Wortschmied. „Das Schreiben von Texten ist der Grund, warum ich zur Rockmusik gekommen bin“, sagte Smith gegenüber Q. Als The Fall 1980 einen einzigartigen Status als Außenseiterband für alle erreicht hatten, griff er schließlich seine literarische Fixierung wieder auf. Und schloss den Kreis.

„How I Wrote ‘Elastic Man’“ handelt von einem Schriftsteller, der in seiner Vergangenheit gefangen ist. Und es ablehnt, für seine alten Werke definiert zu werden, anstatt für seine neuen respektiert zu werden. Zugegeben, das Ganze ist in surrealistische Pop-Art, schwarzen Humor und einen unbeholfen steifen Country-Beat gekleidet, der zwischen Parodie und Hommage schwankt.

Der Erzähler des Songs, gelähmt von den Erwartungen seiner Fans, gesteht: „Ich lebe ein falsches Leben / Die Leute sagen: ‚Du hast das Recht dazu und bist großartig‘ / Aber ich habe seit 90 Tagen nichts mehr geschrieben.“ Smith hat nicht nur die Schreibblockade zum Thema gemacht. Sondern war möglicherweise auch der erste, der das Impostor-Syndrom in der Popmusik zum Ausdruck gebracht hat.

„Totally Wired“ (1980)

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Während „How I Wrote ‚Elastic Man‘“ sich mit der Schreibblockade befasste, ist „Totally Wired“ Smiths Lobeshymne auf die Angst. Der Song katalogisiert seine Symptome („ein Schmetterlingsbauch“) und die wahrscheinliche Ursache seines Unwohlseins („Ich habe eine Kanne Kaffee getrunken/Und ich habe davon genommen“) und klingt wie ein unruhiger Herzschlag. Gitarren schneiden und Basslinien zucken, während Smith Zeile um Zeile nervöse, fast unsinnige Texte mit sarkastischem, selbstverachtendem Grinsen vorträgt.

„Totally Wired“ ist roh und zerklüftet. Und verkörpert auch die Lo-Fi-Ästhetik der Fall aus den frühen Achtzigern. Eine Absage an die immer glatteren Produktionswerte und Verpackungen der Musikindustrie. Wie Smith gegenüber Q sagte: ‚Was mir an vielen Platten heute nicht gefällt, ist, dass sie zu klar sind. Es gibt wirklich keine Faszination oder Geheimnis mehr.‘ Glücklicherweise hatte die Fall – selbst als sie selbst etwas glatter wurden – nie dieses Problem.

„Hip Priest“ (1982)

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„The Fall ist eine Institution“, prahlte Smith einmal gegenüber NME, bevor er sein Ego ein wenig zügelte. ‚Es ist mein Leben. Aber ich bin nicht The Fall.‘ Wenn es einen Fall-Song gibt, der Smiths ungewöhnlich bescheidener Behauptung widerspricht, er sei nur ein weiterer Typ in der Band, dann ist es ‚Hip Priest‘. Angetrieben von einem galoppierenden Bass und einem minimalistischen, zweckmäßigen Beat – gekrönt von Smiths poetischer Akrobatik – ist es praktisch ein Post-Punk-Hip-Hop-Track. Er enthält sogar einige der stärksten Seitenhiebe und Selbstmythologisierungen des Sängers. „All the young groups know/They can’t ever take advantage, ‚cause I’m a Hip Priest.“

„Eat Y’Self Fitter“ (1983)

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Avantgarde-Garagenbands der Sechziger wie The Monks und Captain Beefheart and His Magic Band hatten einen großen und offensichtlichen Einfluss auf The Fall. Aber 1983 veröffentlichte die Band mit „Perverted by Language“ ihr erstes Album mit Smiths neuer Frau Brix Smith als Mitglied. Es läutete die sogenannte Brix-Ära ein. Eine Phase relativen kommerziellen Erfolgs und einer größeren Zugänglichkeit für The Fall in den Achtzigern.

Dennoch ist einer der herausragenden Tracks des Albums, „Eat Y’Self Fitter“, alles andere als ein Ohrwurm. Smith meditiert über moderne Entfremdung, während Riffs wie Meteoriten um ihn herum fallen. „Became a recluse/And bought a computer/Set it up in the home.“ Es ist einer der visionärsten Songs der Fall, der die Art und Weise vorhersagt, wie das Internet uns verbindet und gleichzeitig isoliert. Andererseits sagte Smith einmal gegenüber NME: „In vielerlei Hinsicht lebe ich in der Zukunft.“

„C.R.E.E.P.“ (1984)

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Trotz all der Kritik, die Smith zeitlebens an der Mainstream-Musikindustrie übte, packten die Fall immer wieder Pop-Hooks in ihre Songs. Diese Elemente traten schließlich mit „C.R.E.E.P.“ in den Vordergrund. Eine bissige Charakterskizze, die Ray Davies würdig ist, unterlegt mit einer Kinderreim-Cheerleader-Melodie und mit den unvergesslichen Zeilen „And he wants world peace/And for that we all must pay“. Die Ohrwurm-Sensibilität des Songs machte ihn zu einem Hit in den englischen Radiosendern. „’C.R.E.E.P.‘ war ein guter Song, weil er uns ins Radio gebracht hat. Das war alles ganz bewusst“, sagte Smith gegenüber NME. ‚Das Besondere an dem neuen Sound, insbesondere an ‘C.R.E.E.P.‘, war, dass er uns am Leben gehalten hat. Do or die.“

„Spoilt Victorian Child“ (1985)

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Smiths Talent für Ray Davies-artige Sozialkommentare – das 1988 seinen Höhepunkt fand, als The Fall eine originalgetreue Coverversion von „Victoria“ von The Kinks veröffentlichte – kam 1985 in „Spoilt Victorian Child“ voll zur Geltung. Mit eingängigen Gitarrenriffs, die Smiths bissigen Vocals entgegenwirken, demonstrierte der peppige Song seine Verachtung für Englands Vergangenheit und das fortbestehende Klassenbewusstsein, während er dies durch eine typisch kryptische Brille filterte. „Let’s take it 10 years on/You’re looking back from then/Under rough, grey blankets.“ Smith, der sowohl in seiner Herkunft als auch in seinem DIY-Stolz entschieden der Arbeiterklasse angehörte, erklärte gegenüber NME: „Wir sind nicht Dire Straits. Wir sind eine Arbeitsgruppe.“ Nicht, dass ihn jemals jemand mit Mark Knopfler verwechselt hätte. Aber dennoch.

„Hit the North“ (1987)

1987 wurden The Fall – mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung – in Manchester überholt. Die Nachbarn und Zeitgenossen der Band wie New Order und The Smiths mussten Platz machen für eine Gruppe rowdyhafter lokaler Youngsters wie The Stone Roses und Happy Mondays, deren funky Madchester-Sound den Indie-Rock in neue, unbekannte Bereiche der Tanzbarkeit katapultierte.

Smith freute sich auf die Herausforderung. Und „Hit the North“ war seine Antwort darauf. Der Song war ansteckend, mit Elektronik gespickt und auf die Tanzfläche zugeschnitten. Zwischen den mitreißenden Refrains murmelte Smith warnend von „the reflected mirror of delirium“ (dem reflektierten Spiegel des Wahns). Es war eine weitere radikale Abkehr für die Band. Aber Smith machte sich keine Sorgen. „The Fall haben sich immer verändert. Und es gibt Leute, die damit verdammt noch mal nicht klarkommen“, sagte er einmal gegenüber NME. „Das ist die Geschichte von The Fall.“

„15 Ways“ (1994)

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Die Neunziger waren nicht gut für The Fall. Nach dem Ausstieg von Brix Smith 1989 – sie kehrte allerdings von 1994 bis 1996 kurzzeitig zurück – führte Smith eine zunehmend turbulente Besetzung durch eine Reihe von Alben, die sporadisch brillant und ebenso oft mittelmäßig waren. Eines dieser Alben ist „Middle Class Revolt“, aus dem die herausragende Single „15 Ways“ stammt.

In Anlehnung an Paul Simons „50 Ways to Leave Your Lover“ beschäftigt sich Smith gewissermaßen mit Feminismus, indem er den Zuhörern rät: „Es gibt mindestens 15 Wege, deinen Mann zu verlassen/Hol dir eine Wohnung und eine Zeitschrift.“ Dann feiert er fröhlich das Chaos, das daraus entstehen könnte: „Aber du wirst dich bald erholen / Nicht mehr undercover / Stürze dich in völliges Chaos.“ Das ist zwar kein „I Am Woman“, aber der Song bleibt einer der irritierendsten, optimistischsten und hoffnungsvollsten von Smith. Schließlich ist dies der Mann, der gegenüber NME klarstellte: „The Fall trotzt jeder Logik.“

„Bury!“ (2010)

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Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war Post-Punk wieder in Mode. The Fall wurden plötzlich von einer Generation von Indie-Musikern, die jung genug waren, um ihre Kinder zu sein, als Vorfahren und Ikonen gefeiert. Einige von ihnen landeten sogar bei The Fall, als Smith immer frischere Besetzungen rekrutierte. Was zu einigen atemberaubenden Höhepunkten in der Spätphase führte.

Einer der stärksten ist „Bury!“. Ein summender, treibender Wutausbruch, in dem Smith paradoxerweise seiner eigenen legendären verwirrenden lyrischen Neigung entgegenwirkt: „Dieser Song bedeutet etwas/Jeder Song bedeutet etwas.“ Wie er einmal gegenüber Melody Maker sagte: „Ich denke, dass in Songs viele Dinge gesagt werden müssen, die nicht gesagt werden. Und deshalb mache ich weiter.“ Und das tat er auch. Bis zum bitteren Ende.