Mark Knopfler: Mit 60 Gitarrengöttern für Wohltätigkeitssingle

Mark Knopfler von den Dire Straits hat sich mit über 60 Künstlern – darunter Bruce Springsteen, David Gilmour, Slash, Eric Clapton, Ringo Starr, Ronnie Wood, Jeff Beck, Pete Townshend, Sting, Brian May, Joan Jett und Nile Rogers – zusammengetan, um eine neue Version seines Instrumentals „Going Home: Theme of the Local Hero“ aus dem Jahr 1983 aufzunehmen.

Der Song erscheint am 15. März, aber Sie können schon jetzt eine kurze Kostprobe hören. Es ist die letzte Aufnahme, die Jeff Beck vor seinem Tod im Januar 2023 gemacht hat. Alle Erlöse aus der Veröffentlichung kommen dem Teenage Cancer Trust und Teen Cancer America zugute.

Die Supergruppe bezeichnet sich selbst als Mark Knopfler’s Guitar Heroes, und der Song wurde vom ehemaligen Dire-Straits-Keyboarder Guy Fletcher produziert. Außerdem haben Joan Armatrading, Richard Bennett, Joe Bonamassa, Joe Brown, James Burton, Jonathan Cain, Paul Carrack, Ry Cooder, Jim Cox, Steve Cropper, Sheryl Crow, Danny Cummings, Duane Eddy, Sam Fender, Peter Frampton, Audley Freed, Vince Gill, Buddy Guy, Keiji Haino, John Jorgenson, Sonny Landreth, Albert Lee, Greg Leisz, Alex Lifeson, Steve Lukather, Phil Manzanera, Dave Mason, Hank Marvin, Robbie McIntosh, John McLaughlin, Tom Morello, Rick Neilsen, Orianthi, Brad Paisley, Mike Rutherford, Joe Satriani, John Sebastian, Connor Selby, Slash, Andy Taylor, Susan Tedeschi und Derek Trucks, Ian Thomas, Keith Urban, Steve Vai, Waddy Wachtel, Joe Louis Walker, Joe Walsh, Glenn Worf, und Zucchero.

Die meisten Künstler spielen Gitarre, aber Ringo Starr und sein Sohn, Who-Schlagzeuger Zack Starkey, sitzen am Schlagzeug. Sting spielt Bass. Roger Daltrey ist an der Mundharmonika zu hören.

„Going Home: Theme of the Local Hero“, das ursprünglich in dem Burt-Lancaster-Film Local Hero von 1983 erschien, war Knopflers erste Solo-Single. Heute ist es vor allem als das Lied bekannt, das jedes Mal gespielt wird, wenn die Fußballmannschaft von Newcastle United auf das Spielfeld läuft.

Die neue Version des Songs wurde in den British Grove Studios in West London aufgenommen. Pete Townshend, Eric Clapton und Albert Lee waren die ersten Künstler, die ihre Parts aufnahmen. Ein paar davon wurden aus der Ferne eingespielt, aber die meisten wurden live im Studio aufgenommen.

„Was ich wirklich tun möchte, ist vor allem, jedem einzelnen für diese großartige Reaktion zu danken“, sagt Knopfler in einer Erklärung. „Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass es so sein würde. Guy und ich wussten schon sehr früh, dass wir das Stück irgendwie erweitern mussten, um die vielen Leute, die mitmachten, aufzunehmen. Bevor ich wusste, wo ich war, kam Pete Townshend in mein Studio, bewaffnet mit einer Gitarre und einem Verstärker. Und dieser erste Power-Akkord von Pete… Mann, ich sag’s euch – wir waren in diesem Gebiet, und es war einfach fantastisch. Und von da an ging es weiter. Eric [Clapton] kam dazu, spielte großartig, ein leckeres Lick nach dem anderen. Dann kam der Beitrag von Jeff Beck, und das war fesselnd. Ich denke, was wir hatten, ist wirklich eine wahre Fundgrube an Reichtümern. Die ganze Sache war ein Höhepunkt.“