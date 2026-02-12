Instagram-Chef vor Gericht: „Problematische Nutzung“ ist keine „klinische Sucht“

Instagram-Chef Adam Mosseri sagte am Mittwoch vor einem Gericht in Los Angeles aus und erklärte, eine „problematische Nutzung“ sei keine „klinische Sucht“. „Wir versuchen, so sicher wie möglich zu sein und zugleich so wenig wie möglich zu zensieren“, sagte er den Geschworenen.

Prozess um angeblich süchtig machende Plattformen

Adam Mosseri, Leiter von Instagram, erschien am Mittwoch als „adverse witness“ in einem wegweisenden Prozess in Los Angeles. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf, Metas Instagram und Googles YouTube hätten wie „digitale Casinos“ funktioniert und Dopamin-gesteuerte Belohnungen eingesetzt, um Kinder trotz bekannter Risiken zum Weiterscrollen zu bewegen.

Wenige Minuten nach Beginn seiner Aussage wurde Mosseri mit Äußerungen aus einem Podcast-Interview vom März 2020 konfrontiert, in dem er gesagt hatte: „Es gibt so etwas wie eine Sucht nach einer Social-Media-Plattform.“ Vor Gericht erklärte er, er habe sich damals ungenau ausgedrückt. „Offensichtlich war ich in diesem Podcast nicht sorgfältig mit meinen Worten“, sagte er im voll besetzten Gerichtssaal in Downtown Los Angeles. „Manchmal mache ich Fehler.“

„Problematische Nutzung“ statt „klinische Sucht“

Nachdem er offengelegt hatte, seit seinem Eintritt bei Meta im Jahr 2008 mehr als 45 Millionen Dollar an Vergütung erhalten zu haben, sagte Mosseri, er glaube, dass es „so etwas gibt wie die Nutzung einer Social-Media-Plattform in einem Ausmaß, bei dem man sich nicht gut fühlt“. Dieses Verhalten betrachte er jedoch als „problematische Nutzung“, nicht als „klinische Sucht“.

Die Aussage markierte das erste Mal, dass Mosseri, einer der engsten Vertrauten von Meta-Gründer Mark Zuckerberg, in einem Zivilprozess unter Eid Fragen beantwortete, der mit Tausenden von Personenschadensklagen gegen Social-Media-Unternehmen in den vergangenen vier Jahren zusammenhängt. Der Musterfall konzentriert sich auf eine einzelne Klägerin, eine 20-jährige Frau aus Kalifornien, identifiziert als K.G.M. Sie behauptet, Designmerkmale von Instagram und YouTube hätten sie als Kind abhängig gemacht und ihr Schäden wie Angstzustände, Körperdysmorphie, Selbstverletzung und Suizidgedanken zugefügt.

Interne E-Mails zu Schönheitsfiltern

Über mehrere Stunden blieb der 43-jährige Mosseri ruhig und gefasst. Er sagte, ihm habe das frühere Facebook-Motto „move fast and break things“ nie besonders gefallen, und er bevorzuge den Satz „slow is smooth and smooth is fast“. Der verheiratete Vater von drei Kindern betonte zudem den seiner Darstellung nach hohen Stellenwert von Sicherheit im Unternehmen und verwies auf Elternkontrollen mit „harten“ täglichen Nutzungsgrenzen und Sperrzeiten für Kinder.

Angespannter wurde seine Aussage unter der Befragung des Klägeranwalts Mark Lanier zu internen E-Mails aus dem Zeitraum Ende 2019 bis April 2020. In diesen Nachrichten bat Margaret Gould Stewart, damals Vizepräsidentin für Produktdesign bei Meta, um Unterstützung für eine Initiative, sogenannte Schönheitsfilter dauerhaft zu „untersagen“, die Nutzern erlaubten, körperliche Merkmale wie Nase oder Lippen zu verändern.

Debatte über Verbot und Wettbewerbsfähigkeit

Mosseri sagte, der Vorschlag habe eine umfangreiche interne Debatte ausgelöst. „Wir versuchten, eine Grenze zu ziehen und nur Effekte zuzulassen, die man mit Make-up nachbilden könnte“, sagte er. „In der Praxis hatten wir Schwierigkeiten, diese Grenze zu definieren.“

Weitere den Geschworenen gezeigte E-Mails zeigten, dass Andrew Bosworth, Metas Technikchef, schrieb, Zuckerberg wolle den Vorschlag möglicherweise vor der Umsetzung prüfen, da unklar sei, ob ausreichende Daten zu Schäden vorlägen. John Hegeman, damals ein leitender Manager, äußerte die Sorge, der Ansatz sei zu stark auf die USA fokussiert und ein pauschales Verbot könne die Wettbewerbsfähigkeit in asiatischen Märkten, darunter Indien, einschränken. Bosworth schrieb später, Filter, die plastische Chirurgie förderten, gingen „zu weit“, warnte jedoch vor einer „zu aggressiven Haltung“.

Entscheidung zur Wiedereinführung der meisten Filter

„Ich teile Ihren Wunsch, eine Führungsrolle einzunehmen, und finde die Forschung überzeugend“, schrieb Bosworth. „Allerdings sorge ich mich, dass wir, wenn wir Nutzern etwas verweigern, wofür Nachfrage besteht, sie lediglich in andere Apps treiben, die vermutlich weniger zurückhaltend sind.“

Mosseri schrieb in Folge-E-Mails, er stimme Hegeman grundsätzlich zu, schlage jedoch eine andere Argumentation vor. Im März 2020 unterstützte er eine Option, das vorübergehende Verbot aller Schönheitsfilter rückgängig zu machen, während die extremsten weiterhin aus Empfehlungen ausgeschlossen bleiben sollten. Letztlich stellte das Unternehmen die meisten Filter wieder her, behielt jedoch ein Verbot für solche bei, die als Förderung plastischer Chirurgie eingestuft wurden.

Vorwurf: Profit vor Jugendschutz?

In einer im April 2020 an Zuckerberg gerichteten E-Mail schrieb Gould Stewart laut den im Prozess gezeigten Unterlagen: „Ich halte das angesichts der Risiken nicht für die richtige Entscheidung. Als Mutter von zwei Teenager-Töchtern kann ich Ihnen sagen, dass der Druck auf sie und ihre Gleichaltrigen durch soziale Medien in Bezug auf Körperbilder enorm ist.“

Lanier betonte, Instagram habe nicht nur die meisten Filter wieder eingeführt, sondern Mosseri habe sich Führungskräften angeschlossen, die eine vollständige Wiederherstellung unterstützten, während lediglich die Sichtbarkeit der problematischsten Filter begrenzt werden sollte. Lanier warf Mosseri vor, Profit über junge Nutzer gestellt zu haben.

„Ich habe nie an den Aktienkurs gedacht“

„Ich sage Ihnen mit reinem Gewissen, dass ich mir nie Sorgen gemacht habe, dass sich das auf unseren Aktienkurs auswirken könnte“, sagte Mosseri. „Denn ich war besorgt um das Wohlergehen von Teenagern. Ich habe versucht, alle Aspekte abzuwägen. Ich stehe zu dem Ergebnis, zu dem wir gekommen sind, nämlich keine Filter zuzulassen, die plastische Chirurgie fördern.“

Er sagte, es sei möglich, dass er eine frühere E-Mail „falsch gelesen“ habe, bevor er offenbar die Option unterstützte, alle Filter wieder einzuführen. „Ich habe viele E-Mails dazu bekommen. Das war eine davon. Ich sehe klar, was ich hier geschrieben habe, aber ich sehe auch, wo wir am Ende gelandet sind. Und ich stehe zu diesem Ergebnis.“

Emotionen im Gerichtssaal

Seine Aufgabe sei es, sowohl die „Vorteile als auch die Nachteile“ jeder Entscheidung im Blick zu behalten. „Wir müssen vorsichtig sein mit Verboten, weil die Menschen sehr verärgert reagieren. Sie fühlen sich zensiert, und das macht sie wütend“, sagte er den zwölf Geschworenen.

„Ich glaube, es ist unsere Verantwortung, die Menschen sicher zu halten, insbesondere Minderjährige“, sagte er. Zugleich fügte er hinzu: „Wir versuchen, so sicher wie möglich zu sein und zugleich so wenig wie möglich zu zensieren.“

Mutter berichtet von Suizid ihrer Tochter

Während Mosseri aussagte, weinte Lori Schott, eine Mutter aus Colorado mit einer anhängigen Klage gegen Instagram, im Zuschauerraum. Ihre 18-jährige Tochter Annalee starb im November 2020 durch Suizid, nachdem sie mutmaßlich mit Inhalten zu Essstörungen, Selbstverletzung und Suizid überflutet worden war.

„Annas Leben spielte sich heute in diesem Gerichtssaal ab. Jede E-Mail hat mich in ihre Geschichte zurückversetzt. Es war herzzerreißend“, sagte Schott nach der Mittagspause gegenüber ROLLING STONE. „Sie wussten, dass das, was sie taten, so vielen Mädchen schadete, die ihr ganzes Leben lang damit kämpfen werden. Es steht schwarz auf weiß in den E-Mails. Sie haben die Funktionen strategisch hinzugefügt. Das war schwer mitanzusehen. Es entsprach Annas Geschichte bis ins Detail. Ich erinnere mich, wie ich sie mit ihren Abschlussfotos nach Hause fuhr, und sie sagte: ‚Das kann nicht ich sein. Sie sind zu schön.‘ Das ging mir im Gerichtssaal ständig durch den Kopf. Sie hätten einen Stopp setzen können, und sie haben es nicht getan.“

Ausblick auf den weiteren Prozess

Der Prozess soll voraussichtlich bis zum Monatsende andauern. Mark Zuckerberg soll in der kommenden Woche aussagen. Auch K.G.M. wird voraussichtlich in den Zeugenstand treten. Ihre Klage wurde als repräsentativer Fall ausgewählt, um Standards für Beweisführung und Verfahren in nachfolgenden Prozessen festzulegen. Das Urteil wird für andere Fälle nicht bindend sein.

Zum Ende seiner Aussage wurde Mosseri gefragt, ob Meta genug zum Schutz von Kindern getan habe. „Ich möchte sehr deutlich sein. Ich glaube, die Welt verändert sich immer schneller, und Instagram muss sich mit ihr verändern, um relevant zu bleiben“, sagte er. „Man wird immer rückblickend Funktionen finden, die es ein paar Jahre zuvor noch nicht gab. Wir werden stets versuchen, uns zu verbessern und neue Funktionen einzuführen. Ehrlich gesagt bin ich darauf stolz – zu innovieren und Wege zu verbessern, um Teenagern eine positive Erfahrung auf der Plattform zu ermöglichen.“