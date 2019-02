Marvel setzt Fans mit „Avengers: Endgame“-Trailer ordentlich zu

Da kommt zusammen, was zusammengehört: Der neue „Game of Thrones“-Trailer führt zu einer ersehnten Zusammenkunft von Sansa Stark und Daenerys Targaryen.

Noch gibt es keinen offiziellen Start-Termin der achten „Game of Thrones“-Staffel, aber in den Trailern werden immer wieder neue Höhepunkte angedeutet. Der jüngste Clip lässt Fans im Netz derzeit jubeln. So wird es in der finalen Season des HBO-Dramas endlich zum Treffen zweier der stärksten Charaktere kommen: Sansa Stark (Sophie Turner) begegnet Daenerys Targaryen. Was jedoch so ungewöhnlich nicht sein dürfte – schließlich ist die Khaleesi bereits ein (partnerschaftliches) Bündnis mit Sansa Halbbruder Jon Snow eingegangen. Game of Thrones – Trailer zu Staffel acht: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Y7vrjkheBt8