BTS veröffentlichen Trailer zum Live-Comeback: „Zu siebt können wir alles erreichen“

Während BTS sich auf ihr großes Comeback-Album und ihre Tour vorbereiten, hat die Gruppe den ersten Trailer zum Netflix-Livestream-Event anlässlich ihrer Rückkehr veröffentlicht.

Die Mitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin und Jung Kook sind im Teaser zu „BTS the Comeback Live | Arirang“ zu sehen, der am 21. März vom Gwanghwamun Square in Seoul ausgestrahlt wird. Die Performance wird den ersten Live-Auftritt von Songs aus ihrem kommenden fünften Album „Arirang“ zeigen, das einen Tag zuvor erscheint.

Das Video beginnt mit Fan-Reaktionen auf die Nachricht, dass BTS eine Pause einlegen würden, während alle sieben Mitglieder der K-Pop-Gruppe ihren obligatorischen Militärdienst in Südkorea ableisteten. (Jin war 2022 als Erster eingerückt, Suga als Letzter – er wurde im Juli entlassen.) Während Aufnahmen von Menschenmassen zu sehen sind, die „BTS“ skandieren, sagt Jung Kook: „So emotional. Ich vermisse sie wirklich.“ In einem anderen Clip erklärt RM: „Zu siebt können wir alles erreichen.“

Album-Tracklist enthüllt

Anfang dieser Woche enthüllten BTS die 14-Song-Tracklist ihres Albums, das „Swim“ als Titelsong und „Into the Sun“ als Abschluss enthält. Das Album wurde von einigen der größten Namen der Musikwelt produziert und geschrieben, darunter Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, El Guincho, JPEGMAFIA und Ryan Tedder.

Netflix plant außerdem die Premiere von „BTS: The Return“, einem Dokumentarfilm von Regisseur Bao Nguyen über die Entstehung des neuen Albums, der am 27. März auf der Streaming-Plattform erscheint. BTS werden ihr Comeback mit einer Welttournee feiern, die am 9. April in Goyang, Südkorea, beginnt, Ende April in Tampa, Florida, Station macht und das US-Leg ihrer Tour im September in Kalifornien abschließt.