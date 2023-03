Priscilla Presley: Red-Carpet-Auftritt und Lob für Matthew McConaughey aka „Agent Elvis“

Foto: Getty Images, Kevin Winter/Charlie Gallay. All rights reserved.

Priscilla Presley ist zurück in der Öffentlichkeit: Knapp zwei Monate nach dem Tod ihrer Tochter Lisa Marie (12. Januar) ist sie in Los Angeles zur Sondervorführung und Premiere der Netflix-Zeichentrickserie „Agent Elvis“ auf dem Roten Teppich erschienen. Auch in der anschließenden Talkrunde des Events nahm sie Platz.

„Agent Elvis“ und warum Matthew McConaughey den King sprechen darf

In der neuen Animationsserie von John Eddie und Priscilla Presley kämpft Elvis (gesprochen von Matthew McConaughey) als Geheimagent gegen dunkle Mächte. Währenddessen ist er weiterhin in seinem Tagesjob als King Of Rock ’n‘ Roll tätig.

Priscilla Presley selbst besetzte McConaughey für die Rolle ihres verstorbenen Mannes, wie das „People“-Magazin berichtete. Als Grund dafür nennt sie in der Talkrunde der Serienpremiere dessen Stimme: „Offensichtlich hat er eine großartige Stimme. Diese Südstaaten-Stimme. Elvis hatte das in vielerlei Hinsicht auch.“

Die 77-Jährige musste zuletzt einen Schicksalsschlag hinnehmen, als ihre Tochter Lisa-Marie Presley am 12. Januar 2023 im Alter von nur 54 Jahren verstarb. Als Todesursache wurde Herzstillstand angegeben.

