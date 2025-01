SIE singt mit Kendrick Lamar beim Super Bowl

Am 9. Februar wird es im Caesars Superdome in New Orleans richtig spannend, und das nicht nur für Football-Fans, die weltweit auf das Ereignis hinfiebern. Denn nun wurde bekannt gegeben, dass Grammy-Preisträgerin SZA zusammen mit Kendrick Lamar die Halbzeitshow des Super-Bowl 2025 bestreiten wird.

Ein neuer Super-Bowl-Teaser kündigt SZA an

Am Donnerstag, dem 23. Januar, wurde ein neuer Trailer von Apple Music veröffentlicht. In dem knapp 30-sekündigen Clip ist zu sehen, wie Lamar telefonierend in der Mitte eines Football-Feldes steht, die Bassline von seinem Song „Hey Now“ wummert im Hintergrund. Aus einer Ecke kommt SZA von hinten an den Rapper herangeschlichen. In einer darauffolgenden Slow-Motion-Sequenz übergießt die Musikerin Lamar mit strahlend blauem Gatorade, welches sie herangeschleppt hatte. Augenscheinlich ein augenzwinkernder Hinweis auf die Energie, die die beiden auf der Bühne versprühen werden.

Die Halbzeitshow kommt zu einem besonders aufregenden Zeitpunkt für beiden Musiker: Sowohl SZA als auch Lamar dominieren derzeit die Charts, mit gemeinsamen Hits wie „Luther“ von Lamars Album „GNX“ und „30 for 30“ aus dem Deluxe-Album „SOS“ von SZA. Doch schon davor veröffentlichten das musikalische Powerduo zusammen Songs, die von der Kritik hoch gelobt wurden. Dazu gehören auch der Oscar-nominierte Track „All The Stars“ und der Song „Doves In The Wind“.

Kendrick Lamar stand schon einmal beim Super Bowl auf der Bühne

Lamar stand schon 2022 für die Halftime-Show des Super Bowls an der Seite von Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und 50 Cent auf der Bühne. Für die atemberaubende Show gewannen damals nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die Produzenten Jay-Z und Jesse Collins den Emmy für „Outstanding Live Variety Special“.

2025 wird die kreative Leitung von Lamars bevorstehender Super-Bowl-Performance von dem Kreativunternehmen pgLang übernommen. Die Kreativschmiede wurde von dem „Pekaboo“-Interpreten und seinem eng vertrauten Mitarbeiter Dave Free gegründet. Free ist selber Filmemacher und Produzent und hat bei Lamars Musikvideos in der Vergangenheit schon öfter Regie geführt.