Pop-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus mit Maurice Jarre?

Maurice Jarre, geboren am 13. September 1924 in Lyon und der Vater von Musiker Jean Michel Jarre, zählt zu den bedeutendsten Filmkomponisten des 20. Jahrhunderts. Seine Karriere begann zwar bereits in den 1950er Jahren, aber seinen Durchbruch erlebte er 1962 mit der Musik zu „Lawrence von Arabien“.

Jarres Zusammenarbeit mit Regisseur David Lean brachte Meisterwerke wie „Lawrence von Arabien“ (1962), „Doktor Schiwago“ (1965) und „Reise nach Indien“ (1984) hervor. Der Musiker komponierte für über 150 Filme verschiedenster Genres. Seine Melodien für die erfolgreichen Filme von Peter Weir – wie „Der einzige Zeuge“ (1985) und „Club der toten Dichter“ (1989) – rührten ein Millionenpublikum. Jarre schaffte es, die Atmosphäre und Emotionen eines Films perfekt einzufangen, oft mit ungewöhnlichen Instrumenten.

Wir erinnern an den großen Filmkomponisten mit einem Pop-Quiz. Die Antworten finden Sie auf der folgenden Seite.

Für welchen Film gewann Maurice Jarre seinen ersten Oscar?

Welche technologische Innovation nutzte Jarre in den 1980er Jahren?

Welcher Film markierte Jarres letzte Zusammenarbeit mit Regisseur David Lean?

Welches Instrument verwendete Jarre prominent in seiner Komposition für „Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel“ (1985)?