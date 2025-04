Die 4 besten und wichtigsten Bootlegs der Rolling Stones

Da das Album „Who’s Live at Leeds “ nach fast jeder Einschätzung zu den etwa einem halben Dutzend besten Konzertalben in der Geschichte des Rock ’n‘ Roll gehört, ist es vielleicht etwas dreist zu behaupten, dass es nicht einmal das beste in Leeds aufgenommene Album ist. Aber wenn Sie sich für Bootlegs interessieren, wissen Sie schon seit einiger Zeit, dass die Rolling Stones eine ihrer besten Nächte an demselben Ort hatten, an dem die Who sich quasi körperlich in den Hard-Rock-Kanon katapultierten.

Dieser Auftritt ist auf einem Bootleg namens „Get Your Leeds Lungs Out festgehalten, einem jener Felddokumente, die unter Kennern zu allen möglichen Diskussionen anregen können.

Man könnte zum Beispiel behaupten, dass diese Aufnahme vom 13. März 1971 das Beste ist, was die Rolling Stones je gemacht haben. Zum Teufel mit „Beggars Banquet “. Obwohl sie sich lange nicht dazu durchringen konnten, dieses einzigartige Dokument herauszubringen. Es verbindet Anmut, rohe Kraft, Herzschmerz, die aufsteigenden Doppelgitarren-Attacken der Herren Richards und Taylor und die Pisse und den Elan von Mick Jagger auf eine Weise miteinander , die jedes offizielle Stones-Produkt in den Schatten stellt.

Schmerz der unerwiderten Liebe

2015 hat das Leeds-Set der Rolling Stones endlich seine offizielle Veröffentlichung auf der Super Deluxe Edition von Sticky Fingers erhalten. Versteckt auf CD Nummer drei. Dies ist der Abschied der Stones von England – dafür sei dem Fiskus gedankt – in einem Club, ohne den absoluten Terror von „Get Yer Ya-Ya’s Out“ aus den 1970er Jahren, inmitten einer Menge geschmeidiger Flows und schleichender Grooves und Country-Anklängen, die sich zwischen schleppendem Blues und treibenden Rhythmen bewegen.

„Dead Flowers“ ist die Art von Stones-Song, die niemand als absoluten Klassiker bezeichnet. Und dennoch scheint er für viele Menschen, die zweifellos diese Killer-Live-Version haben wollen, ein Favorit zu sein. Er gibt hier den Auftakt. Jagger verleiht dem Schmerz der unerwiderten Liebe mit dem abgehackten Country-Akzent eines Truckers aus dem Süden Ausdruck. Während Mick Taylors Gitarrenlinien darunter wie flüssiges Citrin fließen.

Wir sind eindeutig mitten im Geschehen in den Auftritt eingestiegen. Aber das trägt einfach dazu bei, dass sich alles lebendiger anfühlt. Mehr wie ein Erlebnis und weniger wie eine reine Show. „Stray Cat Blues“ ist voll von herrlicher Obszönität. Die Zeile über einen Freund mit einer noch größeren, nun ja, Öffnung hat eine chaucerianische Vulgarität, die Jagger hier sichtlich genießt. Während ‚Love in Vain‘ das vielleicht beste Solo enthält, das Taylor je gespielt hat. Und wie etwas klingt, das aus dem tiefsten Lehm des Deltas gebaggert wurde.

Das sind die Stones, die man hören muss

Und dann gibt es noch „Satisfaction“, ein Song, der auf der Tournee von 1969 wie eine Natter war, die auf der Bühne musikalische Gestalt annahm. Mit diesem angriffslustigen, glitschigen Riff, das einen einfach nur angreift. Hier ist es bemerkenswerterweise ein Slim-Harpo-Groover. Ein seltener Blues-Shuffle, bei dem jeder Teil klar umrissen ist. Von Charlie Watts‘ Backbeat über das Schnaufen von Bill Wymans Bass. Die Tandem-Gitarren bis hin zu Jaggers hornartigem Gesang, der das hornartige Riff der Original-Single von 1965 aufgreift.

Beim abschließenden Toben durch Chuck Berrys „Let it Rock“ ist es Zeit, die Eier auf den Tisch zu legen. Eine selbstreferenzielle Anweisung, im Grunde härter zu rocken als jeder andere. Nennen wir es eine mächtige Abrechnung à la Leeds. Das sind die Stones, die man hören muss.

In diesem Sinne gibt es hier vier weitere herausragende Ausschnitte aus diesem Live-Bootleg-Keller, die den glorreichen Lauf der Band von ihren Anfängen bis zur Exile-Ära umfassen.

„In Action“ (1966)

1966 war eine seltsame Zeit für Live-Rock. Dylan hatte seine bisher beste Tour. Die Beatles lösten sich auf. Die Yardbirds spielten auf unpassenden Teenie-Pauschalreisen. Und Cream und Hendrix kamen gerade erst in Fahrt.

Und, ach ja: Die Stones rockten im Juni Hawaii. Der 66er-Sound der Stones war anders als alles, was sie in ihrer Karriere spielen sollten. Ganz metallisch und stromlinienförmig. Eine Art futuristischer Blues. Es ist schwer vorstellbar, dass sie „Paint It Black“ live spielen, aber genau das bekommt man in Honolulu zu hören. Dazu kleine Ausbrüche von Andersartigkeit in „Mothers Little Helper“ und „19th Nervous Breakdown“. Seltenere Setlisten als diese gibt es bei den Stones nicht.

„A Rolling Stone Gathers No Moss“ (1967)

Oder etwa doch? Im nächsten Jahr, als alle, auch die Stones, mit allerlei hochtrabenden Studio-Tricksereien beschäftigt waren, spielten die Stones im Frühjahr in Paris. Und versuchten, die ausgelassene Stimmung von „Goin Home“ auf der Bühne wiederzugeben.

Es gibt auch eine Version von „Let’s Spend the Night Together“, eine weitere Mega-Rarität, und „Ruby Tuesday“, ein Song aus ihrem Repertoire, der live ungefähr genauso schwierig ist. Und während der Summer of Love näher rückte, klingt Jagger manchmal so, als würde er jemandem gerne in die Kehle schlagen.

„San Diego ’69“ (1969)

Die Tour der Stones im Jahr 1969 brachte sowohl „Ya-Ya’s“ als auch „Live’r Than You’ll Ever Be“ hervor. Eines der wichtigsten frühen Alben, aufgenommen in Oakland. Aber ihr Auftritt in San Diego am 10. November ist genauso gut.

Ja, der Klang ist etwas dumpf. Aber so etwas wie diese Version von „Sympathy for the Devil“ lässt sich nicht zügeln. Richards spielt zuerst ein Solo, dann Taylor. Und die Coda, die aus dieser Badassery herausstolziert, könnte das Intensivste sein, was sie je gemacht haben.

„Philadelphia Special“ (1972)

Das Bootleg Philadelphia Special dokumentiert zwei Philly-Gigs im Juli 1972 und ist die andere Stones-Aufnahme, die man mit dem Leeds-Set als Teil einer der Top-Platten der Band bezeichnen könnte. Die Stones bewegen sich hier furchtbar nah am Abgrund und spielen schneller als seit den Tagen ihrer frühen Blues-Experimente.

Aber jetzt gibt es Geschicklichkeit. Und ein Großteil davon kommt von Mick Taylor. „All Down the Line“ macht der Version von Exile Feuer unter dem Hintern. Wbenso wie „Rip This Joint“, und „Bye Bye Johnny“ ist der Chuck-Berry- Valentinsgruß dieses Albums, der zu Leeds‘ „Let It Rock“ passt. Es gibt nichts, was man härter bringen kann als das.