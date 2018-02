Mega-Cover: The Killers huldigen Songperle von The Cure

„Ich wurde bekehrt, ich wurde wie getauft von diesem Song“. Bei ihrem Konzert in Salt Lake City huldigten die Killers den Vorbildern von The Cure. In einer emotionalen Ansprache erzählte Brandon Flowers, wie viel die Briten ihm während seiner Kindheit bedeutet hätten. Als Dank spielte die Band den Song „Push“ aus dem 1985er-Album „The Head On The Door.“

Zum ersten Mal, so Flowers, habe er The Cure über Kassetten gehört, die sein Bruder ihm gegeben habe. Dann sah er Robert Smith und Kollegen erstmals live in Salt Lake City, dort, wo er und die Killers nun auftraten.

The Killers covern The Cure: