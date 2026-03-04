Megan Fox kontert Klon-Theorie mit freizügigem Foto

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Anfang März kehrte sie mit einem neuen Foto, das sie im schwarzen T-Shirt und einer recht knappen String-Unterhose zeigt, auf Instagram zurück. Zuvor hatte ihr ein viral gegangener User vorgeworfen, bei ihren Postings käme oftmals nicht sie selbst, sondern ein „Klon“ zum Einsatz. Mit der Soft-Erotik-Abbildung hält sie nun dagegen.

Schlagabtausch mit dem Klon-Vorwurf

Megan Fox, bekannt aus ungezählten Boulevard-Geschichten sowie Filmen wie „Transformers“ oder „Jennifer’s Body“, kommentierte ihre Rückkehr mit den Worten: „I’m alive. New pics just dropped.“

Auf den Vorwurf, ihre Fotos würden eine Doppelgängerin zeigen, antwortete sie trocken: „B—h, a clone could never.“ – sinngemäß: „Sowas könnte ein Klon nie hinbekommen.“

Ein Screenshot des Schlagabtauschs wurde unter anderem vom US-Promi-Account „Comments by Celebs“ verbreitet.

MGK meldet sich zu Wort

Für zusätzliche Resonanz sorgte ein Kommentar ihres Ex-Partners Machine Gun Kelly (MGK), der unter dem Post augenzwinkernd schrieb: „Bin begeistert! Habe ja noch deine Telefonnummer.“

Der Thermomix-Rap-Rocker – der aktuell mit den Songs seines jüngsten Albums „Cliche“ in Europa unterwegs ist – und Fox waren bekanntlich ein hochgradiges Drama-Team. Kaum ein Monat verging, ohne dass grelle Krawall-Schlagzeilen durch die Medien rauschten.

Gemeinsame Tochter, komplizierte Geschichte

Ihre gemeinsame Tochter Saga Blade verbindet die beiden bis heute. Das Paar hatte seine Trennung nach längerem Hin-und-Her im September 2024 bekannt gegeben; drei Monate später kam die Tochter zur Welt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Auftritt in der „Jennifer Hudson Show“ im September 2025 sprach MGK mit heiligem Pathos von einer „epischen Geschichte aus Liebe, Schmerz und viel Magie“ und bezeichnete Fox als „die großartigste Partnerin, mit der man ein Kind haben kann“.

Mutter von vier Kindern

Fox ist zudem Mutter von drei weiteren Kindern aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green (52), der in seiner Jugend in der amerikanischen TV-Erfolgsserie „Beverly Hills, 90210“ mitmischte.

In einem Interview mit dem Magazin „People“ hatte Fox bereits vor der Geburt von Saga Blade betont, wie sehr sich ihre Kinder auf das neue Familienmitglied freuen und sie bei der Baby-Betreuung unterstützen wollen.

Meisterin des digitalen Auftritts

Mit der Social-Media-Rückkehr und ihrer semi-ironischen Klarstellung, keine Doubles einzusetzen, beweist Fox einmal mehr, dass sie den digitalen Raum virtuos beherrscht. Es ist davon auszugehen, dass ihr Poster-Posting für den Werkstatt-Spind nicht die letzte Aktion auf diesem Terrain sein dürfte.