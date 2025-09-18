MGK auf Tour: Deutschland-Konzerte im Frühjahr 2026

Für Mick Jagger sind Machine Gun Kelly und Yungblud die Zukunft des Rock

MGK, vielen noch bekannt als Machine Gun Kelly, geht ab Herbst 2025 auf Welttour. Die Konzertreihe mit 67 Tour-Stops wird ihn im Frühjahr 2026 auch nach Deutschland führen. Sie folgt auf sein jüngstes Album „Lost Americana“, das am 8. August erschien.

Der Tourauftakt findet am 15. November 2025 in Orlando, Florida statt. Anschließend verläuft die Tournee quer durch die USA und Kanada, bevor es Anfang 2026 über den Atlantik nach Europa geht.

In Deutschland sind vier Konzerte bestätigt. Los geht es am 17. Februar in München, danach folgen Auftritte in Berlin, Hamburg und abschließend am 2. März in Köln.

MGK live 2026: Konzerte in Deutschland

17. Februar 2026 – München

24. Februar 2026 – Berlin

25. Februar 2026 – Hamburg

2. März 2026 – Köln

Auch in weiteren europäischen Metropolen wie Amsterdam, Wien oder Paris wird MGK zu sehen sein. Special Guest auf der Tour: Julia Wolf.

Vorverkauf: So kommt man an MGK-Tickets

Der offizielle Vorverkauf startet am 25. September um 12 Uhr. Wer bis zum 22. September, 11 Uhr, das neue Album „Lost Americana“ direkt auf der Website des Musikers kauft, erhält einen Vorverkaufscode für den Vorverkauf, der schon am 23. September beginnt.

„Lost Americana“: Neuen Song „Cliché“ hören

„Lost Americana“ ist das siebte Studioalbum des amerikanischen Musikers, Sängers und Songwriters MGK, der auch wegen seiner – wohl vergangenen – Beziehung mit Megan Fox bekannt ist. Es ist der Nachfolger seines vorherigen Albums „Mainstream Sellout“ und ist sein erstes Projekt ohne Gastauftritte.