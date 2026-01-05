Bald im Regal: Die meisterwarteten Alben 2026

Das Jahr 2026 ist da – und schon jetzt zeichnet es sich ab, dass es ein großes Jahr für die Musik werden wird. Künstler wie A$AP Rocky, Megan Moroney und Hilary Duff starten mit einem Paukenschlag und legen mit frühen Veröffentlichungen im Januar und Februar los.

Im März erwartet uns eines der am meisten erwarteten Projekte seit langem. BTS veröffentlicht ihr lang erwartetes Comeback-Album, nachdem die Fans nach einer langen Pause mit angehaltenem Atem auf eine große Wiedervereinigung gehofft haben.

Und dann gibt es noch andere LPs, die noch nicht ganz bestätigt sind, aber wir sind zuversichtlich. Madonna hat kleine Hinweise gegeben, dass sie das ganze Jahr 2025 über im Studio war, und Peso Pluma ist mit einem gemeinsamen Album mit Tito Double P, das Ende des Jahres veröffentlicht wurde, wieder in Aktion getreten – was bedeutet, dass er ein weiteres Album in voller Länge planen könnte. Es ist viel in Arbeit, aber hier sind die Dinge, auf die wir uns 2026 am meisten freuen.

A$AP Rocky, Don’t Be Dumb – 16. Januar

In den acht Jahren seit A$AP Rockys letzter Veröffentlichung eines Albums ist viel passiert im Leben des in Harlem aufgewachsenen Rappers: Er hat in zwei Filmen mitgespielt, wurde nicht schuldig im Sinne der Anklage wegen schwerer Körperverletzung mit einer Schusswaffe befunden, war Co-Vorsitzender der Met Gala, fungierte als Creative Director für Ray-Ban und PUMA und, oh ja, ging eine Beziehung (und gründete eine Familie) mit Rihanna ein. Welche dieser Lebenserfahrungen genau in „Don’t Be Dumb“, seinem lange erwarteten vierten Album, eingeflossen sind, ist unklar.

Das Gleiche gilt für die endgültige Trackliste, obwohl er angeblich mit einer Vielzahl von Künstlern zusammengearbeitet hat, darunter Metro Boomin’, Tyler, the Creator, Mike Dean, Pharrell Williams, Morrissey, der Komponist Danny Elfman und der Regisseur Tim Burton, der bei der Gestaltung des Artworks mitgewirkt hat. Rocky machte „Leaks und Sample-Freigaben“ für die Verzögerung verantwortlich, gab den Hörern aber auch ein Versprechen : „Ich möchte das beste Album aller Zeiten machen.“ —Christian Hoard

Lucinda Williams, World’s Gone Wrong – 20. Januar

Lucinda Williams ist eine dieser produktiven Künstlerinnen, die immer in Bewegung sind. Nach ihrem 2023 erschienenen Album „Stories from a Rock n Roll Heart“ hat sich die Singer-Songwriterin von den turbulenten Zeiten unserer Zeit inspirieren lassen und bereitet sich auf die Veröffentlichung von „World’s Gone Wrong“ vor, das am 20. Januar erscheint.

Das Projekt, das auf ihrem eigenen Label Highway 20 Records erscheint, kann bereits mit einer glanzvollen Besetzung aufwarten: Mit dabei sind Mavis Staples, Brittney Spencer und Norah Jones. —Julyssa Lopez

Joyce Manor, I Used to Go to This Bar – 30. Januar

Joyce Manor haben die Messlatte für ihr siebtes Studioalbum hoch gelegt und versprechen ein Projekt, das die kalifornischen Pop-Punk-Rocker in Bestform zeigt. Produziert von Brett Gurewitz, Mitbegründer von Bad Religion, nimmt „ I Used to Go to This Bar “ Anleihen bei einigen der besten Rocker des Golden State, darunter Weezer, Red Hot Chilli Peppers und Jane’s Addiction.

Ihre ersten Veröffentlichungen, „Well, Whatever It Was“ und „All My Friends Are So Depressed“, sind eindrucksvolle Beispiele dafür, wie weit Joyce Manor ihre Punk-Wurzeln ausgebaut haben. Zum Glück müssen wir nicht lange auf das neue Jahr warten, um den Rest ihres California Dreamin‘ zu hören. —Maya Georgi

Charli XCX , Wuthering Heights – 13. Februar

Nennen Sie das nicht eine Fortsetzung von Brat. Charli XCX wird Mitte Februar das Soundtrack-Album zu Wuthering Heights veröffentlichen, ein komplettes Konzeptalbum, das für den kommenden Film mit Margot Robbie und Jacob Elordi in den Hauptrollen geschaffen wurde.

Die Sängerin sagte, sie sei nach der Lektüre des Drehbuchs „sofort inspiriert“ gewesen und habe daraufhin mehrere Songs für das Projekt geschrieben. „Ich wollte in die Persönlichkeit eintauchen, in eine Welt, die sich unbestreitbar roh, wild, sexuell, gotisch, britisch, gequält und voller echter Sätze, Zeichensetzung und Grammatik anfühlte”, schrieb sie auf Substack. Wir sind bereit, diese Welt zu betreten. —Tomas Mier

Hilary Duff, Luck … or Something – 20. Februar

Hilary Duffs Rückkehr zur Musik wurde mit einem herzlichen Empfang begrüßt, was die Vorfreude auf ihr mit Spannung erwartetes viertes Album Luck … Or Something noch weiter steigert. (Die Leute im Internet haben Duff eine Herkulesaufgabe übertragen: die Rettung des Millennial-Pop). Die Multitalentin hat seit 10 Jahren kein Album mehr veröffentlicht und es gibt eine Menge aufzuholen.

„Ich werde oft gefragt, wie ich nach meiner Kindheit in dieser Branche noch einen klaren Kopf behalten kann“, sagte Duff, als sie das Album ankündigte. „Der Albumtitel ist meine Antwort auf diese Frage. Es ist Glück, aber das „…oder so etwas“ hat auch eine große Bedeutung. Viele der Dinge, die ich auf meinem Weg erlebt habe, sind darin enthalten, und ich habe das Gefühl, dass mich letztendlich genau das geprägt hat.“

Eine ehemalige Kinderstar, die irgendwie unbeschadet davongekommen ist und über ihre frühen Jahre des Ruhms nachdenkt? Wir sind dabei. Schließlich läuft ihre Lead-Single „Mature“ seit ihrer Veröffentlichung in Dauerschleife. —M.G.

