Neues Madonna-Fotobuch zeigt unveröffentlichte Porträts von Ken Regan

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Frank Black im Interview über das beste Album des Jahres 1994

Ein neues Madonna-Fotobuch kommt. „Madonna: Into the Groove“ erscheint im Oktober und versammelt Aufnahmen des renommierten Rock-&-Roll-Fotografen Ken Regan sowie Begleittexte des ehemaligen ROLLING-STONE-Redakteurs Tomás Mier.

„Madonna: Into the Groove“ zeigt die Queen of Pop im Jahr 1985 – auf der Virgin Tour, beim Auftritt bei Live Aid und als Hauptdarstellerin in der Screwball-Komödie „Desperately Seeking Susan“. Auf rund 200 Seiten zeichnet das Buch nach, wie aus einem aufgehenden Stern eine globale Ikone wurde.

Laut Pressemitteilung enthält der Band eine breite Auswahl an Fotografien aus privaten wie öffentlichen Momenten: Madonna im Studio und in ihrem Schlafzimmer, beim Training im Fitnessstudio und auf der Bühne.

Ken Regan: eine Legende

Regan gehörte zu den produktivsten und gefragtesten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Seine Karriere begann in den Siebzigern; er porträtierte Größen wie Jimi Hendrix, die Beatles und Bob Dylans Rolling Thunder Revue, fotografierte die Kennedy-Familie, den Vietnamkrieg und den Golfkrieg. 2011 erschien „All Access: the Rock & Roll Photography of Ken Regan“. Ein Jahr später starb er an Krebs.

Tomás Mier, ehemaliger ROLLING-STONE-Redakteur und Autor der Begleittexte, bezeichnete die Gelegenheit als „absolute Ehre“. „Ich hatte leider nie das Vergnügen, Ken persönlich kennenzulernen, aber durch Gespräche mit Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, verstehe ich wirklich, was ihn zu einem so visionären Fotografen gemacht hat: Er begegnete seinen Motiven mit echter Empathie und Respekt“, sagte Mier. „Diese Bilder sind eine perfekte Verkörperung seines Talents – sie zeigen die Queen of Pop in einem entscheidenden, elektrisierenden Moment ihrer Karriere und der Musikgeschichte.“

Vorbestellungen für „Madonna: Into the Groove“ sind ab sofort über Insight Editions/Simon and Schuster möglich.

Von „Sex“ bis „Confessions II“

Madonna veröffentlichte den Bildband „Sex“ 1992, wenige Tage nach ihrem fünften Studioalbum „Erotica“. Das Buch sorgte wegen seines expliziten Inhalts für erhebliche Kontroversen, verkaufte sich aber 1,5 Millionen Mal weltweit und gilt bis heute als meistverkaufter Bildband aller Zeiten.

In diesem Monat erschien Madonnas 15. Studioalbum „Confessions II“. Die 16 Tracks umfassende Platte enthält Songs wie „Danceteria“, „I Feel So Free“ und „Bring Your Love“, ein Duett mit Sabrina Carpenter. Begleitet wurde das Album von einem Kurzfilm, der im Juni beim Tribeca Film Festival Premiere feierte.