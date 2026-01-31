Flop: „Melania“ ist nicht einmal gute Propaganda

„Melania: Twenty Days to History“ beginnt mit einer langen Drohnenaufnahme über dem Atlantik. Die Kamera gleitet über einen weißen Sandstrand, einen Pool, ein Golfgrün, bevor sie über das restaurierte Terrakotta-Ziegeldach von Donald Trumps privatem Palm-Beach-Club Mar-a-Lago hinabstößt, während im Hintergrund laut „Gimme Shelter“ von den Rolling Stones läuft. (Die Band hat Trump wiederholt untersagt, ihre Musik bei seinen Kundgebungen zu verwenden, besitzt jedoch keine Rechte an Aufnahmen vor 1971 – darunter auch an „Gimme Shelter“ aus dem Jahr 1969.) Ein Konvoi schwarzer SUVs rast vorbei, unterwegs zu einem Flughafen, wo Türen aufgerissen werden und ein Stiletto-Absatz auf den Asphalt tritt.

Die Sequenz fühlt sich an wie der Auftakt eines Sommer-Blockbusters – und genau so ist sie gemeint. Wie Leni Riefenstahls „Triumph des Willens“ verfolgt „Melania“ ein klares Ziel. Einen Filmstar-Mythos um Melania Trump zu erschaffen und die Vorstellung zu propagieren, sie sei etwas anderes als die bemitleidenswerte Ehefrau eines der polarisierendsten Männer des Planeten. (Der Präsident selbst benutzt diese Worte, als er sie im Film erstmals begrüßt: „Du siehst so wunderschön aus – wie ein Filmstar.“)

Doch der Film verfehlt dieses Ziel deutlich – trotz der zig Millionen Dollar, die Amazon MGM Studios in Produktion und Vermarktung gesteckt hat – und bietet zugleich nicht den geringsten Erkenntnisgewinn über seine Protagonistin.

Verpasste Chance als Zeitdokument

Das ist schade, denn in den richtigen Händen hätte daraus nicht nur ein großartiger Film, sondern auch ein wichtiges historisches Dokument werden können. Regisseur Brett Ratner verfügte über nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel und fast uneingeschränkten Zugang zur rätselhaften Partnerin einer der folgenreichsten Figuren der amerikanischen Geschichte. Mit dieser Chance ausgestattet, nutzt Ratner (bekannt durch „Rush Hour“ und „X-Men: The Last Stand“) sie für Fragen von der Tiefe: „Wer ist Ihr Lieblingsmusiker?“ (Ihre Antwort: Michael Jackson.)

Ratner scheint seine Nähe zur Macht mehr zu genießen, als sie zu nutzen, um etwas über sie zu erfahren. In den frühen Morgenstunden nach der zweiten Amtseinführung des Präsidenten nutzt er ein paar Minuten allein mit dem First Couple, um zu staunen: „Ich kann nicht glauben, dass wir gerade im Weißen Haus sind.“ (Selbst Trump wirkt von dem Austausch gelangweilt; kurz darauf entschuldigt er sich und geht schlafen.)

Hochglanz ohne Inhalt

Der Film begleitet Trump in den drei Wochen vor der Amtseinführung, während sie Outfits auswählt, Einladungsentwürfe bewundert, Party-Menüs mitgestaltet (darunter ein goldenes Ei mit Kaviar), den ersten Jahrestag des Todes ihrer Mutter begeht und sich auf den Wiedereinzug ins Weiße Haus vorbereitet. Anstatt den Film um Interviews mit seiner Hauptfigur zu strukturieren, stammen die meisten Informationen über Melania Trump aus einem geskripteten Voice-over, gesprochen von der First Lady selbst.

Es wirkt wie ein 40-Millionen-Dollar-Referat, gefilmt von drei der renommiertesten Kameraleute der Gegenwart: Barry Peterson (bekannt durch „Zoolander“), Michael Manns bevorzugter Director of Photography Dante Spinotti und der langjährige David-Fincher-Kollaborateur Jeff Cronenweth. Das hat etwas Niedliches – als würde Elle Woods einen Coppola engagieren, um ihr Bewerbungsvideo für Harvard Law School zu drehen – doch ihre beeindruckende Bildsprache macht Melania kein bisschen interessanter.

104 Minuten Leerlauf

Der Film schleppt sich quälend langsam über 104 Minuten und weicht jeder Relevanz konsequent aus. Das intimste Gespräch zwischen Trump und ihrem Ehemann, das die Filmemacher einfangen, ist ein Telefonat, in dem er monoton über die Zertifizierung der Wahl 2024 spricht („Erdrutschsieg“, „großer Sieg“). Der Moment, der realer Spannung am nächsten kommt, ereignet sich am Morgen der Amtseinführung, als es offenbar Probleme gibt, den hamburglar-artigen Kopfschmuck der First Lady zu befestigen. (Was genau schiefläuft, ist schwer zu sagen, da das Material zerstückelt und mit Aufnahmen von Umzugshelfern vermischt ist, die Bidens Möbel gegen Trumps austauschen. Doch Gesichtsausdruck und das ständige Zurechtrücken des Hutes im Laufe des Tages lassen keinen Zweifel, dass etwas gründlich danebengegangen ist.)

Flüchtige Botschaften, kein Nachdenken

Dann gibt es noch den Moment am Tag der Amtseinführung, in dem Melania über ihren Status als Einwanderin und First Lady nachdenkt und sagt: „Egal, woher wir kommen, uns verbindet dieselbe Menschlichkeit.“ Der Satz rauscht vorbei – ohne jede Vertiefung.

Ob es zu diesem Zeitpunkt überhaupt ein öffentliches Interesse an einem Film dieser Art gibt, bleibt abzuwarten. „Melania“ erscheint im Schatten eines gewaltsamen, langanhaltenden und unprovozierten Angriffs föderaler Einwanderungsbehörden auf die Stadt Minneapolis. Vor diesem Hintergrund wirken die geschniegelt-polierten Bilder der First Lady, wie sie Stoffmuster begutachtet, wie ein unerträglicher Split-Screen zu den Handyvideos von ICE-Beamten, die Tränengas einsetzen, Menschen misshandeln und – in den Fällen von Renee Good und Alex Pretti – Amerikaner aus verschiedenen Perspektiven tödlich erschießen.

Kein Publikum in Sicht

Amazon scheint dennoch an ein Publikum zu glauben. Der Verleiher plant einen weltweiten Kinostart in 3.300 Sälen. Bei der Vorstellung, die ich besuchte – die früheste Vorführung in New York City am Veröffentlichungstag – war der Saal kaum zu einem Viertel gefüllt, fast ausschließlich mit Journalisten. (Amazon hatte sich geweigert, den Film vor dem Kinostart für Kritiken bereitzustellen.) Die einzigen Ausnahmen waren zwei alleinstehende Männer; einer davon hatte ein Getränk in einer braunen Tüte dabei. Er ging nach der Hälfte.