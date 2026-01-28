Trump fühlt sich schlecht: Eltern von Renee Good und Alex Pretti waren ja „Trump-Fans“

Donald Trump sagte, er fühle sich „furchtbar“ wegen der jüngsten Todesfälle von Renee Nicole Good und Alex Pretti, aber noch schlimmer wegen Good, weil ihre Eltern „großartige Trump-Leute“ seien.

Der Präsident erschien am Dienstagabend in einem Sit-down-Interview in der Sendung „The Will Cain Show“ auf Fox News. Will Cain brachte rasch die Ereignisse in Minneapolis zur Sprache, wo eine ICE-Übernahme der Stadt dazu geführt hat, dass Bundesbeamte zwei US-Bürger erschossen.

„Wir werden ein bisschen deeskalieren“, räumte Trump ein, sagte jedoch gleichzeitig, die Umfragewerte in Minnesota würden sich „besser entwickeln als seit vielen Jahren“.

Interview-Aussagen und erste Reaktionen

„Das ganze Land spricht darüber, was in der vergangenen Woche in Minnesota passiert ist“, sagte Cain und fügte hinzu, jeder habe das Video von Prettis Tötung gesehen und eine Meinung dazu. „Mich interessiert, was Sie dachten, als Sie dieses Video zum ersten Mal gesehen haben“, ergänzte er.

„Ich halte das Ganze für furchtbar“, antwortete Trump. „Mir gefällt nicht, dass er eine Waffe bei sich hatte … Das ist ziemlich ungewöhnlich. Aber niemand weiß, wann sie die Waffe gesehen haben, wie sie sie gesehen haben, alles Weitere. Unterm Strich war es furchtbar.“

Er fuhr fort und bezog sich auf Goods Tod: „Beide Fälle waren furchtbar. Der andere war auch furchtbar. Und ich weiß nichts über seine Eltern, aber ich weiß, dass ihre Eltern große Trump-Fans waren. Das macht mir jedenfalls ein schlechtes Gefühl. Aber man könnte sagen sogar noch schlimmer: Sie waren großartige Trump-Leute, Trump-Fans. Die Tochter war – ich weiß nicht, ob man sagen kann, radikalisiert. Vielleicht radikalisiert. Ich weiß es nicht. Aber man möchte so etwas nicht sehen.“

Frühere Statements und ICE-Verteidigung

Trump hatte Goods Tod bereits zuvor auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus angesprochen und dabei ebenfalls die Trump-Treue ihrer Eltern erwähnt.

„Sie werden manchmal Fehler machen“, sagte er über ICE. „ICE wird manchmal zu grob mit jemandem umgehen. Sie haben es mit rauen Leuten zu tun. Sie werden manchmal einen Fehler machen. Das kann passieren. Wir fühlen uns furchtbar. Ich habe mich schrecklich gefühlt, als mir gesagt wurde, dass die junge Frau diese Tragödie erlebt hat. Aber als ich erfuhr, dass ihr Vater ein – ich hoffe, er ist es noch, aber ich weiß es nicht – ein großartiger Trump-Fan war. Er war voll für Trump. Er liebte Trump.“

Und er fügte hinzu: „Und wissen Sie, es ist furchtbar. Es ist so traurig. Es passiert einfach.“

Good, eine 37-jährige Mutter von drei Kindern, wurde Anfang dieses Monats in Minneapolis von einem maskierten ICE-Agenten tödlich in den Kopf geschossen. Die Tragödie ereignete sich einen Tag, nachdem Tausende Bundesbeamte für eine 30-tägige Einwanderungsdurchsetzungs-„Offensive“ nach Minnesota entsandt worden waren. Der Agent wurde inzwischen als Jonathan Ross identifiziert. Nach der Schießerei behaupteten Vertreter der Trump-Regierung, Good sei eine „inländische Terroristin“ gewesen, die versucht habe, Beamte mit ihrem Fahrzeug zu verletzen.

Tötung von Alex Pretti und politische Folgen

Pretti, ein 37-jähriger Intensivpfleger, wurde am Samstag in Minneapolis von einer Gruppe von Einwanderungsbeamten erschossen. Die Tötung wurde von mehreren Passanten auf Video festgehalten. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie Pretti Beamte mit seinem Handy filmt und mit Pfefferspray besprüht wird, nachdem er versucht hat, einer Frau zu helfen, die von Einwanderungsbeamten zu Boden gestoßen wurde. Etwa ein halbes Dutzend Beamte ringen Pretti zu Boden und schlagen ihm auf den Kopf. Zwei Beamte schießen dann innerhalb weniger Sekunden insgesamt zehnmal auf ihn und feuern offenbar weiter, selbst nachdem er zusammengebrochen ist.

Das Heimatschutzministerium und Vertreter der Regierung stellten Pretti – noch bevor er eindeutig identifiziert worden war – rasch als potenziellen inländischen Terroristen dar. Nach massivem öffentlichen Gegenwind, auch aus republikanischen Reihen, änderte die Regierung schrittweise die Darstellung und gab Pretti die Schuld, weil er bei einem Protest eine Waffe bei sich trug.

Gestern entsandte Trump Grenz-Zar Tom Homan nach Minnesota, um sich mit Gouverneur Tim Walz und dem Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, zu treffen. Nach Angaben von Walz’ Büro „einigten sich die Verantwortlichen auf die Notwendigkeit eines fortlaufenden Dialogs und werden weiter an diesen Zielen arbeiten“. Homan schrieb auf X: „Auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen, waren diese Treffen ein produktiver Anfang, und ich freue mich auf weitere Gespräche mit wichtigen Beteiligten in den kommenden Tagen.“