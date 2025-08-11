Die Todesursache von Kelly Clarksons Ex-Ehemann Brandon Blackstock

Brandon Blackstock ist an Hautkrebs gestorben. Am Montag bestätigte Dan Hollis, Gerichtsmediziner von Silver Bow County, gegenüber ROLLING STONE, dass Kelly Clarksons Ex-Ehemann am 7. August an einem Melanom verstarb.

Familienreaktion und Krankheitsverlauf

„Er verstarb am 7. August friedlich in seinem Zuhause in Butte, Montana, unter Hospizpflege, umgeben von seiner Familie“, sagte Hollis. Er bestätigte, dass die Todesursache natürlich war.

Kurz nach seinem Tod im Alter von 48 Jahren veröffentlichte die Familie des Talentmanagers eine Mitteilung, in der sie seinen Tod bekannt gab, jedoch nur wenige Details zu seiner Krankheit nannte. „Mit großer Traurigkeit teilen wir mit, dass Brandon Blackstock verstorben ist. Brandon hat mehr als drei Jahre tapfer gegen den Krebs gekämpft“, erklärte die Familie. „Er verstarb friedlich und war von seiner Familie umgeben.“

Die Familie bat um Gedanken, Gebete und darum, die Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Weitere Kommentare zum Tod Blackstocks werde es nicht geben.

Verbindung zu Kelly Clarkson

Die Nachricht von Blackstocks Tod kam nur einen Tag, nachdem Clarkson mehrere Las-Vegas-Showtermine verschoben hatte, um „voll und ganz“ bei ihrer Familie und ihren Kindern zu sein, während Blackstock mit seiner Krankheit kämpfte, die bis dahin nicht öffentlich bekannt war. „Auch wenn ich mein Privatleben normalerweise nicht teile, war der Vater meiner Kinder im vergangenen Jahr krank und in diesem Moment…“, schrieb sie am Mittwoch vor seinem Tod auf Instagram.

Blackstock und Clarkson begannen 2012 eine Beziehung, heirateten 2013 und bekamen zwei Kinder: Tochter River (geb. 2014) und Sohn Remington (geb. 2016). Er war zudem der ehemalige Stiefsohn von Reba McEntire, die damals mit seinem Vater Narvel Blackstock verheiratet war. Aus einer früheren Ehe hatte Blackstock zwei weitere Kinder, Savannah und Seth. 2022 wurde er Großvater, als seine älteste Tochter Savannah einen Sohn bekam.