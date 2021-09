Video: Kelly Clarkson covert „Enjoy The Silence“ von Depeche Mode

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Kelly Clarkson in „The Kelly Clarkson Show“

Popstar Kelly Clarkson hat sich eine weitere legendäre Band vorgenommen und ihren größten Hit gecovert. In einer Ausgabe ihrer täglichen Talkshow „Kelly Clarkson Show“ nahm sie sich für ihre Rubrik „Kellyoke“ mit ihrer Liveband Depeche Modes 1990 erschienene Single „Enjoy The Silence“ vom Album VIOLATOR vor. Wie auch bei ihren anderen bisherigen Coversongs hat Clarkson das Lied nicht in voller Länge gecovert, sondern eine rund anderthalbminütige und dennoch kraftvolle Version daraus gemacht. Seht hier das Video ihres Auftritts.

In ihrer eigenen Fernsehsendung coverte Clarkson zuvor bereits so illustre Namen wie Janet Jackson, Spin Doctors, Janelle Monáe und Ginuwine.

Kelly Clarkson gehört zu den erfolgreichsten Popsängerinnen unserer Zeit. Berühmt wurde die heute 39-jährige mehrfache Grammy-Preisträgerin 2002 als Gewinnerin der ersten Staffel der Castingshow „American Idol“. Seitdem veröffentlichte sie neun Alben, spielte in sechs Filmen und in dutzenden Fernsehserien mit.

Empfehlung der Redaktion Depeche Mode mit „Ultra“ erneut in den Top 5 der Album-Charts

Depeche Modes aktuelles, insgesamt 14. Studio-Album SPIRIT erschien 2017. 2020 brachte der TASCHEN-Verlag einen umfangreichen Bildband von Depeche Modes Haus-und-Hof-Fotografen und -Videoregisseur Anton Corbijn heraus.

+++ Diese News erschien zuerst auf musikexpress.de +++