Wo steckt Kelly Clarkson? Moderatorin seit einer Woche verschwunden

Kelly Clarkson fehlt seit über einer Woche auf mysteriöse Weise in ihrer täglichen Talkshow „ The Kelly Clarkson Show “. Und niemand scheint zu wissen, warum.

Die Abwesenheit der Sängerin löste erstmals Fragen nach ihrem Aufenthaltsort aus, als sie am 3. März eine Aufzeichnung verpasste. Der Schauspieler Simu Liu sprang im letzten Moment für sie als Moderator ein. Er sollte ursprünglich als Gast auftreten, um für ein Projekt zu werben. Wurde aber in Clarksons Abwesenheit schnell befördert.

„Kelly Clarkson kann heute nicht kommen. Wir senden ihr unsere besten Wünsche“, sagte er dem Publikum. ‚Ich wusste bis vor fünf Minuten nicht, dass ich das machen würde, als ich ankam, um meinen neuen Film Last Breath zu promoten.“

„Jetzt bin ich hier und ich bin nicht der Typ, der vor einer Herausforderung zurückschreckt‘, fügte er hinzu. Liu war bereits 2022 Gastmoderator der Show.

Doch vor Lui war Roy Wood Jr. am 28. Februar eingesprungen.

„Kelly Clarkson ist heute nicht da“

Clarkson kehrte am 4. und 5. März kurz zurück und erwähnte ihre vorherige Abwesenheit nicht. Es ist auch unklar, ob diese Folgen live aufgezeichnet oder vorproduziert wurden.

Die Sängerin war am 6. März erneut abwesend und seitdem nicht mehr im Studio.

„Kelly ist heute nicht da“, sagte Wood Jr. am 6. März, als er zum zweiten Mal als Gastmoderator zurückkehrte. „Ich bin wieder da. Du bist in guten Händen. Ich war vor etwa einer Woche hier. Ich glaube, sie haben mich wegen meiner Ähnlichkeit mit Kelly wieder eingeladen. Man muss aber schon ein bisschen blinzeln, um das zu erkennen.“

Für den Rest der Woche stehen Gastmoderatoren bereit, um die Show zu leiten. Derzeit ist geplant, dass Clarkson in der Woche vom 17. März für drei Tage zurückkehrt. Aber für die beiden anderen Shows werden zusätzliche prominente Moderatoren einspringen.

Residency beginnt im Juli

Weder Kelly Clarkson noch ein Vertreter des Stars haben sich öffentlich zu ihrer Abwesenheit von The Kelly Clarkson Show geäußert.