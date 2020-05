Melissa Etheridge: Sohn, 21, stirbt nach Opioid-Überdosis

Von David Crosbys Band CPR erscheinen am 15. Mai vier neue Alben digital: „CPR“, „Just Like Gravity“, „Live at Cuesta College“ und „Live at the Wiltern“. Die zwei Studioalben sind ab 31. Juli auch auf CD erhältlich.

David Crosby blickt auf seine CPR-Ära zurück mit einer Neuauflage ihres selbstbetitelten Debütalbums „CPR“, dem „Just Like Gravity“-Werk sowie der Veröffentlichung zweier Live-Alben: „Live at Cuesta College“ und „Live at the Wiltern“. Digital erhältlich sind die Alben ab 15. Mai. Die zwei Studioalben erscheinen am 31. Juli auch auf CD. David Crosby hatte in zwei der wichtigsten Rockbands, The Byrds und Crosby, Stills & Nash, gespielt. Vier Jahre, nachdem Crosby sich einer lebensrettenden Lebertransplantation unterzog, gründete er zusammen mit dem Session-Gitarristen Jeff Pevar und Crosbys Sohn James Raymond CPR und veröffentlichte 1998 das selbstbetitelte Debüt des Trios. Drei Jahre später…