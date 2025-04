Metallica wollen euer Blut

Nein, James Hetfield und Lars Ulrich sind (angeblich) keine Vampire. Aber sie wollen Ihr Blut. Am Montag kündigte Metallica an, dass sie sich mit dem Amerikanischen Roten Kreuz zusammenschließen werden, um ihre Fans während mehrerer Stopps ihrer M72 World Tour in diesem Frühjahr und Sommer zum Blutspenden zu motivieren.

Unter der Leitung der Stiftung „All Within My Hands“ der Band können Fans vor den Stadion-Headliner-Shows der Gruppe Blut spenden und dafür ein limitiertes T-Shirt erhalten. Zu den Städten, in denen die Initiative stattfindet, gehören Nashville, Arlington, Denver, Houston, Atlanta und Santa Clara in Kalifornien. (Die vollständige Liste finden Sie unten.)

„Das Rote Kreuz ist unglaublich dankbar, dass Metallica diesen Sommer dabei hilft, die Blutversorgung zu sichern“, sagte Darren Irby, ein leitender Angestellter des Roten Kreuzes. „Die Band und ihre Stiftung setzen sich dafür ein, dass jeder Tourstopp zu einem besseren Ort wird. Und dieser selbstlose Akt, bei dem Fans zum Blutspenden aufgerufen werden, wird so vielen Gemeinden ein lebensrettendes Vermächtnis hinterlassen.“

Blut spenden beim Bühnenaufbau

Fans können ihr Blut spenden , „während die M72-Crew die Bühne aufbaut“. Und zwar am Tag vor den Auftritten, um Traumaopfern, Krebspatienten, Menschen mit Sichelzellanämie und frischgebackenen Müttern zu helfen.

Metallica starten ihre US-Tour mit einer Show in Las Vegas im Sick New World am 12. April, bevor sie durch die Stadien des Landes touren. Pantera, Suicidal Tendencies, Ice Nine Kills und Limp Bizkit gehören in diesem Jahr zu den Vorgruppen der Band.

Metallica-Blutspendeaktion: Termine

14. bis 18. April – Liverpool, NY @ JMA Wireless Dome

29. April – Nashville, TN @ Nissan Stadium

6. Mai – Blacksburg, VA @ Lane Stadium

1., 2. und 6. Mai – Columbus, OH Sonic Temple @ Historic Crew Stadium

20. Mai – Philadelphia, PA @ Lincoln Financial Field

27. Mai – Landover, MD @ Northwest Stadium

30. Mai – Charlotte, NC @ Bank of America Stadium

30. Mai – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium

10., 12. und 13. Juni – Houston, TX @ NRG Stadium

18. Juni – Santa Clara, CA @ Levi’s Stadium

23., 24. Juni – Denver, CO @ Empower Field at Mile High

Für Deutschland sind bislang keine Konzerte geplant.