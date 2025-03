Interview: Kirk Hammett hat 767 Riffs fürs neue Metallica-Album

Kirk Hammett arbeitet hart an seinem ersten Soloalbum in voller Länge. Und im Gegensatz zu seiner ersten Solo-EP , Portals aus dem Jahr 2022, wird es wahrscheinlich Gastsänger geben, wie er in der neuen Folge unseres Podcasts Rolling Stone Music Now verrät. Er hat auch eine riesige Sammlung brandneuer Riffs für das nächste Metallica -Album, mit dem die Band voraussichtlich innerhalb eines Jahres, kurz nach dem Ende ihrer aktuellen Tour, beginnen wird.

Hammett hat ein neues Buch herausgebracht. The Collection: Kirk Hammett. Es zeigt seine atemberaubende Sammlung von Vintage-Gitarren. Anlässlich der Veröffentlichung hat er sich zu einem neuen Interview über seine gesamte Karriere hinweg zusammengesetzt. Um die gesamte Folge zu hören, gehen Sie hier zum Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Hören Sie auf Apple Podcasts oder Spotify. Hier sind einige Höhepunkte aus dem Gespräch:

Er weiß nicht, wie viele Gitarren er besitzt: „Ich habe mir vor langer Zeit vorgenommen, nicht mehr zu zählen“, sagt er. „Die Zahl macht mich fertig. Weil ich nicht alle spielen kann. Und so habe ich im Laufe der Jahre versucht, diese Zahl zu senken. Weil es mich verrückt macht, zu wissen, dass Gitarren in Koffern liegen, die nie gespielt werden. Ich habe eine Kernsammlung von etwa 40 bis 50 Gitarren, die ich ständig zu spielen versuche. Und das sind meine Lieblingsgitarren. Und die meisten davon sind in dem Buch.“

„Ich habe 767 neue für das nächste Album“

Er hat eine unglaubliche Anzahl neuer Riffs für das nächste Metallica-Album zusammengetragen: „Ich habe 767 neue für das nächste Album“, sagt er. Es ist auch ein Albtraum, sich dieses Zeug anzusehen. Und ich bin derjenige, der für all das verantwortlich ist, und ich kann es nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir vor Ablauf eines weiteren Jahres mit dem nächsten Album beginnen. Weil wir noch die 72 Seasons Tour beenden. Sobald wir diese vollständig abgeschlossen haben und zu allen abgelegenen Orten wie Asien, Australien und Neuseeland gereist sind, werden wir uns wohl eine kleine Pause gönnen. Nicht zu viel. Und dann werden wir uns gleich wieder an die Arbeit machen.

Ein Soloalbum ist in Arbeit. „Ich sammle gerade aktiv Ideen für mein [erstes] Soloalbum“, sagt er. „Ich denke, am besten lässt es sich so beschreiben, dass es eine Fusion aller möglichen Stile sein wird. Plötzlich schreibe ich klassische Progressionen. Und plötzlich schreibe ich härtere Sachen und plötzlich schreibe ich so eine Art Funk-Sache. Es wird Gesang geben. Weil die Songs, die ich dieses Mal geschrieben habe.

Also frage ich mich: Okay, wer wird den Gesang übernehmen? Ich weiß es nicht. Hoffe, ich bin es nicht. Ich habe schon zu viel auf der Bühne zu tun. Habe ein Instrumentalstück, das für mich klingt, als wäre es 2000 Jahre alt. Und es heißt „The Mysterion“. Es basiert auf all dem Zeug, das ich gelesen habe, den altgriechischen Texten. Und es ist für mich erstaunlich. Denn ich hätte dieses Instrumentalstück nicht, wenn ich nicht angefangen hätte, diese alten Texte zu lesen.“

Wir spielen „Fuel“ und die Leute drehen durch

Er ist fasziniert von dem Vorschlag, dass Metallica ihren Sound aus den Neunzigern neu erforschen könnten. „Wer weiß? Wir könnten einfach sagen: ‚Okay, lass uns noch mal in die Neunziger zurückgehen. Das ist keine schlechte Idee! Wir haben uns das noch nicht gesagt. Und es ist interessant, denn als ‘Load“ und „Reload“ herauskamen, gab es eine Menge Gegenreaktion. Aber heutzutage treffe ich Fans, die diese Ära lieben. Wir spielen „Fuel“ und die Leute drehen durch. Wir spielen „Until It Sleeps“ und die Leute kennen jedes Wort. Es ist ein bisschen so, wie damals, als ich Teenager war und alle Zeppelin-Alben außer „Zeppelin III“ hörte. Weil es akustischer war. Und ich einfach nur die energiegeladenen, aggressiven Sachen wollte. Aber mit der Zeit habe ich „Zeppelin III“ wirklich zu schätzen gelernt und gemerkt, wie wunderbar es ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Er erinnert sich gerne an Partys mit der verstorbenen Marianne Faithfull, die in „The Memory Remains“ sang. „Lars und ich liebten Marianne und wir hingen mit ihr ab“, sagt er. „Einmal gingen Lars und ich mit ihr und Anita Pallenberg, der ersten Frau von Keith Richards, zum Abendessen aus. Und was für ein Abendessen das war. Und was für Geschichten wir hörten. Anita und Marianne hingen wirklich gerne mit Lars und mir ab. Weil wir mit ihnen mithalten konnten. Jeder Drink, jeder Spruch, alles. Wir haben an diesem Abend eine Menge Drogen genommen. Marianne war unglaublich, Mann. Sie wurde nie langsamer.“

„Ich habe euch erwischt, oder?“

Die Zusammenarbeit mit Lou Reed an Lulu war eine tiefgreifende Erfahrung. „Dieses Album bedeutet mir aus verschiedenen Gründen so viel“, sagt Hammett. „Die Texte sind großartig. Von Titel zu Titel ist es Poesie. Ich bin ein großer Lou-Reed-Fan. Mit ihm Zeit zu verbringen und musikalisch mit ihm zusammenzuarbeiten, bedeutete mir so viel. Und der Song „Junior Dad“. Ich kann ihn mir nicht anhören, Mann. Er bringt mich zum Weinen. Ich erinnere mich, wie Lou sagte: „Ich habe einen Song für dich und ich möchte, dass er auf dem Album ist.“ Und er spielte ihn für James und mich. Und am Ende des Songs schaute ich James an, und James schaute mich an. Und wir hatten beide Tränen in den Augen. Dann kam Lou Reed herein und sah uns beide in der Küche weinen. Er lächelte und sagte: „Ich habe euch erwischt, oder?“

„Keine Bauchtanzmusik!“

Reed war kein Fan von Gitarrensoli. ‚Ich erinnere mich, dass ich anfing, ein bisschen Wah-Wah-Zeug zu machen, und er einfach zum Mikrofon ging und sagte: ‘Nein“, erinnert sich Hammett. „Ich sagte: ‚Was?‘ Und er sagte: ‚Keine Gitarrensoli.‘ Ich sagte: ‚Okay.‘ Und dann erinnere ich mich, dass ich irgendwann zu einer phrygischen Dominante überging. Wissen Sie, das ist eine Art orientalisch klingende Tonleiter. Und er ging zum Mikrofon und sagte: ‚Keine Bauchtanzmusik.‘“

Mit 62 Jahren ist Hammett immer noch kreativ. „Ich bin 62 Jahre alt, und viele Künstler lassen es mit 62 Jahren etwas ruhiger angehen. Habe das Gefühl, als würde ich immer noch den Gipfel erklimmen. Ich habe noch nicht die Spitze des Berges erreicht. Ich habe noch nicht den Schlussstein der Pyramide erreicht. Steige immer noch auf, Mann. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mich verbessere. Und ich habe immer noch viel kreative Dynamik und Energie in mir.“

Sein kreativer Prozess ist jetzt rein spontan. „Das, worüber ich nicht nachdenke, ist normalerweise das Beste, weil es mir einfach einfällt“, sagt er. „Und wenn es mir auf natürliche Weise einfällt, dann hat es eine organische Art von Gefühl. Und so kommt mir heutzutage alles in den Sinn. Ich sitze einfach da mit meiner Gitarre und schaue, was passiert. Ich weigere mich, hart an irgendetwas zu arbeiten. Und wenn ich hart arbeiten meine, dann meine ich damit, es einfach zu analysieren und zu versuchen, zu sagen: „Oh, wenn ich diese Note ändere, muss das mit dieser funktionieren.“ Es fühlt sich an, als würde ich danach Algebra machen. Das will ich nicht. Ich bin zwei Jahre hintereinander in Algebra durchgefallen. Ich werde nicht Algebra machen wollen, wenn es um Musik geht.“

„Auch Lars ist in wirklich guter Verfassung“

Er glaubt, dass Metallica auf unbestimmte Zeit weitermachen kann, solange sie gesund bleiben. „Vieles hat mit der persönlichen Gesundheit zu tun“, sagt er. „Ich denke, wir sind alle ziemlich gesund und ziemlich fit. Und manchmal vergesse ich verdammt noch mal, wie alt ich bin, weil ich mich nicht wie 62 Jahre alt fühle. Ich fühle mich immer noch wie Mitte dreißig. Und, na ja, ich gehe surfen, fahre Rad, laufe, gehe spazieren und mache alle möglichen verrückten Sachen, was die körperliche Fitness angeht.

Ich bin immer noch zu allem fähig. Mache jeden Tag Yoga und meditiere jeden Tag. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich zurückziehe. Wenn überhaupt, dann wird es um mich herum immer hektischer. Und ich weiß, dass ich nicht das einzige Bandmitglied bin, dem es so geht. Auch Lars ist in wirklich guter Verfassung. Solange wir gesund sind und bei Verstand, können wir meiner Meinung nach einfach weitermachen.“

Manchmal wollen die Leute einfach nur pure Emotionen spüren

Er hat sich Gedanken darüber gemacht, dass der Gitarrist von Polyphia, Tim Henson, die traditionelle Leadgitarrentechnik als „Boomer Bends“ bezeichnet. „Das gefällt mir“, sagt er. „Aber weißt du, wird er dann auch Eddie Van Halen als Boomer-Gitarristen bezeichnen? Ich mag [Hensons] Stil wirklich sehr. Er ist wirklich einzigartig und in Bezug auf die Technik ist er erstaunlich. Aber dann ist es die uralte Frage, wie nachvollziehbar ist er? Es ist gut, ihn sich drei- oder viermal anzuhören. Kann man sich wirklich darauf einlassen?

Manchmal wollen die Leute einfach nur Musik hören und sich nicht herausgefordert fühlen. Manchmal wollen die Leute einfach nur pure Emotionen spüren. Geht es ihm um pure Emotionen? Nein. Es ist so kompliziert. Es ist eine sehr ausgeprägte Emotion, die er anstrebt. Und daher stellt sich die Frage, wie zugänglich sie in einem größeren Maßstab ist. Nun, sie ist nur für Menschen zugänglich, die das mögen oder verstehen können.“