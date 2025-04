Metallica spielen erstes Konzert des Jahres: Setlist, Videos

Nach der Tour ist vor der Tour: Metallica haben ihr erstes Konzert des Jahres gespielt.

Einzelshow in Syracuse

Ihren ersten Auftritt der diesjährigen Tour gab die größte Metal-Band der Welt in Syracuse, New York. Im JMA Wireless Dome honorierten sie ihre ganze Diskografie. 2025 kehren Metallica nämlich zu einzelnen Shows zurück, nachdem sie zur Feier ihres aktuellen Albums „72 Seasons“ (2023) in jeder Stadt jeweils zwei Konzerte spielten, bei denen sich kein Song wiederholte.

Metallica feiern Werk

Ebenso wie die „No Repeat Weekends“ war jedoch auch der Abend in Syracuse noch Teil der „M72 World Tour“. Metallica deckten in 16 Songs neun ihrer zehn Studioalben (das Kollaborationsalbum „Lulu“ von 2011 nicht mitgezählt). Vom Debüt „Kill ’Em All“ (1983) bis zum neuesten „72 Seasons“ kamen Fans aller Phasen der Band auf ihre Kosten. Nicht repräsentiert war das viel kritisierte „St. Anger“ (2003), dafür spielten James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo gleich drei Songs von ihrem bandbetitelten „Schwarzen Albums“ (1991).

Metallica setzen ihre Nordamerika-Tour erstmal mit weiteren Doppelshows fort. Danach streuen sie allerdings immer mal wieder einzelne Konzerte wie jenes in Syracuse ein. So kompakt sind Metallica in Blacksburg (Virginia), Landover (Maryland), Atlanta (Georgia), Charlotte (North Carolina) und Houston (Texas) zu sehen.

Hier die vollständige Setlist aus Syracuse:

1. Creeping Death

2. For Whom the Bell Tolls

3. Hit the Lights

4. King Nothing

5. Lux Æterna

6. Screaming Suicide

7. Broken, Beat & Scarred (Kirk and Rob Doodle)

8. The Day That Never Comes

9. Fuel (mit „Helping Hands“-Solo)

10. Orion

11. Nothing Else Matters

12. Sad but True

13. One

14. Seek & Destroy

15. Master of Puppets

16. Enter Sandman