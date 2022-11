Metallica live 2023/2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

James Hetfield und Lars Ulrich bei einer ihrer S&M-Shows in San Francisco, 2019

Metallica gehen 2023 und 2024 auf Tournee – und geben in jeder Stadt ein Doppelkonzert mit zwei unterschiedlichen Setlisten und Support-Line-ups. In Deutschland finden diese Auftritte 2023 im Hamburger Volksparkstadion und 2024 im Münchner Olympiastadion statt.

Die sogenannte M72 Tour will ein neues Bühnenkonzept bieten, bei dem der Metallica-Snake-Pit in die Mitte der Bühne verlegt wird. Auf der Tournee 2023-2024 soll das „I Disappear“-Ticket zudem den Zugang zu mehreren Metallica-Auftritten in unterschiedlichen Städten gewährleisten. Fans unter 16 Jahren bekommen Ermäßigung.

Zwei-Tages-Tickets gibt es ab Freitag, 2. Dezember 2022 auf ticketmaster.com. Dazu wird man das neue Studioalbum „72 Seasons“ auf Vinyl und/oder CD vorbestellen können. Tagestickets sind ab 20. Januar 2023 erhältlich. Alle Infos gibt es hier.

METALLICA – M72 WORLD TOUR

26.05.2023 Hamburg Volksparkstadion*

28.05.2023 Hamburg Volksparkstadion**

24.05.2024 München Olympiastadion*

26.05.2024 München Olympiastadion**

*Support Show 1: Architects und Mammut WVH

**Support Show 2: Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills

PayPal Prio Tickets:

Mi, 30.11.2022, 16:00 Uhr (Online-Presale, 41 Stunden)

www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi, 30.11.2022, 16:00 Uhr (Online-Presale, 41 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 01.12.2022, 09:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart – 2 Day Tickets:

Fr., 02.12.2022, 09:00 Uhr

www.livenation.de/artist-metallica-270