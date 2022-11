Metallica: Neues Album „72 Seasons“ erscheint im April

Metallica haben eines neues Album (sowie eine neue Tournee) angekündigt: „72 Seasons“ erscheint am 14. April 2023. Die neue Single „Lux Æterna“ ist seit dem heutigen Montag draußen.

77 Minuten lang wird das Album sein, 12 Songs enthalten, produziert von Greg Fidelman zusammen mit James Hetfield und Lars Ulrich. Es ist ihr erstes neues Studioalbum seit „Hardwired… To Self-Destruct“ von 2016.

James Hetfield zur Platte: „72 Seasons – 72 Jahreszeiten. Die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird. Der Gedanke, dass unsere Eltern es waren, die einem erzählten, ‘wer man ist’. Welche Schubladen möglich und passend sein könnten für die Persönlichkeit, die man hat. Richtig spannend daran finde ich, wie sich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Grundüberzeugungen darauf auswirkt, in welchem Licht wir die Welt um uns herum heute wahrnehmen. Denn ein Großteil dessen, was wir als Erwachsene erleben, ist entweder eine Wiederholung dessen oder eine Reaktion auf eben diese Kindheitserfahrungen. Gefangene der eigenen Kindheit – oder Befreiung von den Fesseln, die wir tragen.“

Metallica live:

M72 WORLD TOUR 2023-2024

Freitag, 26. Mai 2023 Hamburg, Volksparkstadion

Sonntag, 28. Mai 2023 Hamburg, Volksparkstadion

Freitag, 24. Mai 2024 München, Olympiastadion

Sonntag, 26. Mai 2024 München, Olympiastadion