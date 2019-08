Metallica live in Mannheim 2019: Tickets, Anfahrt, Wetter, Sicherheit

Rund 60.000 Besucher werden am Sonntag (25. August) auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim erwartet. Open-Air spielen Metallica dort das letzte Europa-Konzert ihrer „WorldWired Tour“ 2019 – nach einem Auftritt am Freitag in München. Danach geht es für die Band erstmal zurück in die USA, wo sie zwei ausverkaufte Konzerte in San Francisco spielen. Für Sonntag in Mannheim gibt es hier noch einmal alle Infos auf einen Blick.

Metallica live in Mannheim 2019: Gibt es noch Tickets?

Die Karten für das Konzert sind leider komplett ausverkauft!

Metallica live in Mannheim 2019: Wie ist das Wetter?

Da es sich bei dem Maimarkt-Gelände um eine Open-Air-Bühne handelt, ist besonders eine Frage wichtig: Wird es am Sonntag regnen? Dahingehend gibt es hervorragende Nachrichten: Der Tag startet und bleibt mehr oder weniger wolkenlos bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Am Abend ist es locker bewölkt bei Tiefstwerten von 18 Grad, Regen soll es allerdings den ganzen Tag über nicht geben.

Metallica live in Mannheim 2019: Wie ist die Setlist?

Die genaue Setlist für Sonntag ist nicht bekannt. Allerdings kann damit gerechnet werden, dass die Titelliste mehr oder weniger die selben Songs umfasst, die auch bei den vergangenen Konzerten der Tour gespielt wurden. In Prag beispielsweise sah die Setlist folgendermaßen aus:

Metallica live in Mannheim 2019: Wie komme ich ins Stadion? (Anfahrt)

Metallica live in Mannheim 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format!