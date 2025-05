Ticket Guide Metallica: Welcher No-Repeat-Weekend-Tag passt für mich?

Metallica und „No Repeat“

Seit dem Start der „M72 World Tour“ verfolgen Metallica ein No-Repeat-Prinzip: Zwei Abende, zwei völlig unterschiedliche Setlists. Für die Konzerte 2026 in Frankfurt, Zürich und Berlin gilt also: Wer nicht an beiden Abenden kommen kann, muss Prioritäten setzen.

Wir haben uns die Setlists der Doppel-Shows der letzten Zeit – konkreter gesagt der Shows in Seattle (30. August und 1. September 2024), Edmonton (23. und 25. August 2024), Toronto (24. und 26. April 2025), Nashville (1. und 3. Mai 2025) sowie Columbus (9. und 11. Mai 2025) – genauer angesehen – und versucht, Antworten auf folgende Fragen zu bekommen:

An welchem Abend gibt es die großen Hits „Enter Sandman“ und „Nothing Else Matters“ zu hören?

An welchem Abend bekommt man die meisten Stücke des neuesten Albums „72 Seasons“ zu hören?

Und welche Tage sind in der Regel für Old-School-Fans die besseren – also für alle, die auf Songs von „Master of Puppets“ oder „Ride the Lightning“ hoffen?

Metallica: Dann wird „Nothing Else Matters“ und „Enter Sandman“ gespielt

Schon klar: Echte Fans kommen nicht nur wegen „Enter Sandman“ oder „Nothing Else Matters“. Aber trotzdem – für viele, die die Band noch nie live gesehen haben, stehen vielleicht genau diese Songs auf der Bucketlist.

„Nothing Else Matters“ wurde bei allen fünf analysierten Doppelshows ausschließlich am ersten Abend gespielt. Die Tendenz zeigt also klar: Wer diesen Song live erleben will, sollte eher Tag eins ins Auge fassen.

„Enter Sandman“ hingegen wurde bei jeder der analysierten Doppelshows am zweiten Abend gespielt. Auch hier ergibt sich demnach ein eindeutiges Muster: Wer auf diesen Moment wartet, muss auf Tag zwei setzen.

Metallica und No Repeat – die neuen Songs

Das aktuelle Studioalbum „72 Seasons“ ist fester Bestandteil beider Abende. In allen fünf Doppelshows wurden insgesamt sechs verschiedene Songs daraus gespielt – und zwar so verteilt, dass keine Wiederholungen nötig waren. In Toronto, Seattle, Edmonton und Nashville kamen an beiden Abenden jeweils drei unterschiedliche Stücke zum Einsatz. Nur in Columbus war die Setlist am zweiten Abend etwas schlanker, dort wurden nur zwei neue Songs gespielt.

Die Verteilung zeigt: Wer auf neues Material hofft, kann sich für beide Abende gleichermaßen entscheiden. Egal ob „72 Seasons“, „Lux Æterna“, „Screaming Suicide“, „Shadows Follow“, „If Darkness Had a Son“, „Too Far Gone?“ oder „Inamorata“ – sie alle rotieren zuverlässig durch das Programm. Ein klarer Fall von: keine falsche Entscheidung möglich.

Metallica und No Repeat – Diese Tage sollten Fans von „Master of Puppets“ und „Ride The Lightning“ wählen

Wer auf die beiden genannten Alben, die für viele als Höhepunkt des Metallica-Backkatalogs gelten, hofft, bekommt auch hier eine statistische Richtung. Songs von „Ride the Lightning“ wurden in vier von fünf Städten ausschließlich am ersten Abend gespielt – darunter „Creeping Death“ und „Fight Fire with Fire“ (Toronto), „Ride the Lightning“ (Nashville) oder erneut „Creeping Death“ (Seattle, Edmonton). Nur in Columbus rutschte ein Song aus dem Album an den zweiten Abend..

Auch bei den Songs von „Master of Puppets“ liegt der Schwerpunkt auf dem ersten Abend. Metallica spielten in Seattle gleich drei „Leper Messiah“, „Orion“ und „Master of Puppets“. Edmonton bekam „Orion“ und „Master“ serviert. In Nashville und Columbus tauchte jeweils der Titeltrack auf – ebenfalls jeweils an Tag eins. Toronto zeigt eine ausgeglichene Verteilung. Dort kam „Orion“ am ersten Abend, während am zweiten Abend sowohl „Battery“ als auch „Welcome Home (Sanitarium)“ gespielt wurden.

Einen Song von einem anderen Album, „…And Justice For All“, wollen wir keinesfalls auslassen: „One“ wurde bei vier von fünf Shows am zweiten Abend gespielt – nur in Edmonton kam der Song an Tag 1.

Metallica und No Repeat – Opener und Closer

Jeden Abend gibt es zunächst „It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ’n’ Roll)“ von AC/DC und „The Ecstasy of Gold“ von Ennio Morricone vom Band. Beim Opener gab’s schließlich bei den letzten fünf Doppelshows erkennbare Muster.

Bei vier der fünf analysierten Doppelshows war der erste gespielte Metallica-Song am ersten Abend entweder „Creeping Death“ (Seattle, Toronto, Columbus) oder „Whiplash“ (Edmonton). In Nashville war es „For Whom the Bell Tolls“. An Tag 2 hat die Band indes mehr variiert.

Beim Abschluss ist die Sache offensichtlihcher: Bei allen fünf Doppelshows war „Enter Sandman“ immer der letzte Song des zweiten Abends. Der erste Abend endet hingegen meist mit „Seek & Destroy“ (Seattle, Toronto, Columbus, Nashville), nur in Edmonton war es „Master of Puppets“.

METALLICA

M72 WORLD TOUR

Special Guests: Gojira, Knocked Loose (1)

Special Guests: Pantera, Avatar (2)

Fr. 22.05.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park (1)

So. 24.05.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park (2)

Mi. 27.05.2026 Zürich Stadion Letzigrund (1)

Sa. 30.05.2026 Berlin Olympiastadion (1)

DEUTSCHLAND

Telekom Prio Tickets:

Mi., 28.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 29.05.2025, 10:00 Uhr (24 Stunden Online-Presale)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ

TWINT Prio Tickets:

Mi., 28.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.twintpriotickets.ch

Ticketmaster:

Do., 29.05.2025, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.ch/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 30.05.2025, 10:00 Uhr