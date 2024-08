Metallica: Fan stirbt bei Konzert im Snake Pit von Edmonton

Das neueste Foto auf Metallicas Social-Media-Kanälen dürfte am gestrigen Mittwoch erstmal einige verwundert haben. Der fremde Mann ist ein Fan der Thrash-Metal-Band – und die Musiker gedenken seines Todes.

„Wir sind gerührt, dass er einen Teil seiner letzten Zeit mit uns verbracht hat“

Bei einem Auftritt der Band im kanadischen Edmonton am 23. August gab es einen Todesfall. Bezüglich dieses tragischen Vorfalls verfassten Metallica nun ein öffentliches Statement. „Vergangenen Freitag haben wir ein Mitglied der Metallica-Familie während der Show verloren“, heißt es da. „Er ist aus gesundheitlichen Gründen verstorben. Er hat seinen irdischen Körper verlassen und begibt sich ins nächste Abenteuer. Es ist sehr traurig, wenn der Tod eintritt, doch wir sind gerührt, dass er einen Teil seiner letzten, hoffentlich freudigen Zeit mit uns verbracht hat.“ Außerdem sprach die Band der Familie des verstorbenen Mannes – Lorne, genannt „Viking“ – ihr Beileid aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Freund beschreibt Hergang genauer

Ein Freund des Verstorbenen ging in einem Facebook-Post genauer auf den Vorfall ein. In einer Fan-Gruppe der Band beschrieb er, wie Lorne mit einer Trage aus dem „Snake Pit“, wie der bühnennächste Bereich der aktuellen Metallica-Tour genannt wird, gebracht wurde und direkt medizinische Hilfe erhielt. „Die freundlichste Seele“ soll der Mann gewesen sein: „Wir werden ihn schrecklich vermissen. Bitte dreht einen Metallica-Song auf und erhebt euer Glas auf den ‚Viking‘!“

Metallica auf Erfolgskurs

Das betreffende Konzert war eines der letzten Konzerte der „M72“-Tour, mit dem Metallica ihr aktuelles Album „72 Seasons“ (2023) der Welt live präsentieren. Mit jeweils zwei unterschiedlichen Shows pro Stadt ging es bereits im vergangenen Jahr einmal von Europa in die USA. Dieses Jahr folgte eine Reihe weiterer Doppelkonzerte. In Deutschland gab es zwei Termine – Hamburg im Jahr 2023 und München als Auftakt der Konzerte 2024 –, inzwischen sind James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo in Nordamerika unterwegs. Es folgen noch Auftritte in Seattle am kommenden Wochenende sowie in Mexiko-Stadt Ende September. Danach wird diese Welttournee der größten Metal-Band beendet sein.