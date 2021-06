Michael Deffert, Stimme von Johnny Depp und Brad Pitt, ist tot

Der Schauspieler lag nach einer Corona-Infektion drei Wochen lang im künstlichen Koma. Am Tag des Aufwachens erfuhr er, dass sein Vater zeitgleich am Virus gestorben ist.

Christian Kahrmann spielte von 1985 bis 2020 über Jahrzehnte die Rolle des Benny Beimer in der Kult-Serie „Lindenstraße“. Der BILD-Zeitung verriet er, dass er aufgrund einer Corona-Infektion drei Wochen ins künstliche Koma versetzt werden musste. Bei seinem Aufwachen, am 5. April, habe er erfahren, dass sein Vater am selben Tag an seiner Infektion mit dem Virus in Köln gestorben sei. Mitte März habe Kahrmann erste Symptome der Ansteckung bemerkt, obwohl er sich an Schutzmaßnahmen und Hygiene-Verordnungen gehalten habe: „Da habe ich meine Eltern besucht. Ich bemerkte dort schon einige Symptome. Als ich nach Berlin zurückkehrte, hatte ich Schüttelfrost und vierzig…