Die Hollywood Vampires kommen im August 2026 für drei Konzerte nach Deutschland. ROLLING STONE präsentiert. Dies sind die Termine der Supergroup um Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry:

Hollywood Vampires – die Termine:

25.08.2026 | Nürnberg, PSD Bank Nürnberg ARENA

28.08.2026 | Köln, Lanxess Arena

30.08.2026 | Hamburg, Barclays Arena

Der exklusive Vorverkauf startet am 21. Januar 2026 auf www.reservix.de

Bereits am 20. Januar 2026 um 10:00 Uhr startet ein Artist Pre-Sale, bevor am 23. Januar 2026 um 10:00 Uhr der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Zuletzt berichteten wir über Alice Cooper:

Alice Cooper hat dem verstorbenen Kiss-Gitarristen Ace Frehley Tribut gezollt und ihn als „Helden“ bezeichnet. Frehley sei einer der besten Gitarristen überhaupt gewesen, so der Musiker.

In einer Erklärung auf Instagram schrieb Cooper: „Das Schlimmste daran, derzeit im Rock’n’Roll zu sein, ist die Tatsache, dass einige unserer Brüder gerade das Alter erreicht haben, in dem sie … diese Welt verlassen.“ Er fuhr fort: „Einige der Jungs, die vor 30, 40, 50 Jahren angefangen haben, gehen langsam von uns, darunter natürlich auch Ace Frehley von KISS, einer der Pioniere – einer der großartigsten Gitarristen überhaupt.“

Frehley sei für viele Menschen ein „absoluter Gitarrenheld“ gewesen. „Ich habe mit ihm mehr Tourneen gemacht als mit jedem anderen, da er lange Zeit als Vorgruppe für uns auftrat, und so wurden wir gute Freunde“, erinnert sich Cooper. „Und wisst ihr, er hat jeden Abend alles gegeben. Er hat es jeden Abend getan. Und es ist einfach schwer, jemanden wie ihn gehen zu sehen. Wir wissen, dass die KISS-Fans, seine Familie und sicherlich alle, die ihn kannten, jetzt trauern.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Abschließend schrieb der Rockkünstler über Frehley: „Ace war ein As.“

Frehley war am 16. Oktober im Alter von 74 Jahren verstorben. Der Gitarrist von Kiss starb laut einem Statement seiner Angehörigen „friedlich, umgeben von seiner Familie in Morristown, New Jersey“. Demnach war Frehley vor Kurzem gestürzt; die genaue Todesursache wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Medien wie „TMZ“ berichten, dass er eine Hirnblutung erlitten habe und deshalb lebenserhaltene Maßnahmen nötig waren.

Tod infolge eines Sturzes

„Wir sind zutiefst erschüttert und untröstlich“, schrieb Frehleys Familie in ihrer Erklärung auf Instagram. „In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, ihn mit liebevollen, fürsorglichen und friedvollen Worten, Gedanken, Gebeten und Anliegen zu umgeben, als er diese Erde verließ. Wir bewahren all seine schönsten Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärke und Güte, die er anderen geschenkt hat.“

Weiter heißt es: „Das Ausmaß seines Todes ist episch und unfassbar. Wenn wir an all seine unglaublichen Lebensleistungen denken, wird Aces Erinnerung für immer weiterleben!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Reaktionen von Bandkollegen

Auch Frehleys ehemalige Bandkollegen Gene Simmons und Paul Stanley reagierten erschüttert auf die Todesnachricht. Gegenüber „Page Six“ erklärten sie: „Wir sind am Boden zerstört über den Tod von Ace Frehley. Er war ein unverzichtbarer und unersetzlicher Rocksoldat während einiger der prägendsten Kapitel der Bandgeschichte. Er ist und bleibt ein Teil des Vermächtnisses von Kiss.“

Simmons: „Ace war der ewige Rocksoldat“

Simmons fügte in einem Beitrag auf der Plattform X hinzu: „Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist gestorben. Niemand kann Aces Vermächtnis ertragen. Ich weiß, dass er seine Fans geliebt hat. Das hat er mir oft gesagt. Noch trauriger ist, dass Ace nicht lange genug lebte, um im Dezember bei der Kennedy Center Honors-Veranstaltung geehrt zu werden. Ace war der ewige Rocksoldat. Möge sein Vermächtnis weiterleben!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vom Kiss-Mitbegründer zur Solokarriere

Der 1951 in New York City geborene Paul Daniel Frehley war einer der Mitbegründer von Kiss im Jahr 1973, gemeinsam mit Sänger Paul Stanley, Bassist Gene Simmons und Schlagzeuger Peter Criss. Frehley war unter anderem Co-Autor der Kiss-Klassiker „I Was Made For Lovin’ You“, „Rock And Roll All Nite“, „Detroit Rock City“ und „Love Gun“. Nach einem gemeinsamen Jahrzehnt verließ er die Band, um eine Solokarriere zu verfolgen. Zuvor war über seine Drogenprobleme und zunehmende Spannungen innerhalb der Band berichtet worden.

Anfang Oktober hatte der Gitarrist seine verbleibenden Solotermine für 2025 aufgrund „einiger anhaltender gesundheitlicher Probleme“ abgesagt, die inzwischen als Folge des Sturzes bestätigt wurden.