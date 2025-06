Michael J. Fox braucht eure Hilfe: Wo ist die „Zurück in die Zukunft“-Gitarre?

Was Chuck Berry mit „Zurück in die Zukunft“ zu tun hat

Michael J. Fox und Gibson Guitars sind auf der Suche nach der kirschroten ES-345-Gitarre, die der Schauspieler in Back to the Future gespielt hat. Und die seit Ende der 1980er Jahre verschollen ist.

Eine Szene, die Kinogeschichte schrieb

Fox spielte die Gitarre in der entscheidenden Szene des Films beim „Enchantment Under the Sea“-Tanz. Und zwar, als sein Charakter Marty McFly versuchte, seine Eltern im Highschool-Alter dazu zu bringen, sich zu verlieben. Als Ersatz für den verletzten Bandleader Marvin Berry (Harry Waters Jr.) Marty reißt eine Interpretation von „Johnny B. Goode“ (mit einigen Hair-Metal-artigen Soli obendrein) hin, die für das Publikum von 1955 um einige Jahre zu früh ist – obwohl Marvin seinen Cousin Chuck anruft, um ihn auf diesen „neuen Sound“ hinzuweisen.

Michael J. Fox nimmt die Suche mit Humor

Während diese Szene sofort zu einem der kultigsten Momente des Kinohits von 1985 wurde, fehlte die Gitarre, als Fox und das Kreativteam von „ Back to the Future “ sich 1989 für die Fortsetzung wieder zusammenfanden. „Sie ist irgendwo im Raum-Zeit-Kontinuum verloren gegangen. Oder steht in der Garage eines Teamsters“, witzelte Fox in einem kurzen Werbevideo, in dem er die Suche ankündigte.

In dem Clip sind auch mehrere andere Schauspieler aus „Zurück in die Zukunft“ zu sehen, darunter Christopher Lloyd und Lea Thompson sowie der Drehbuchautor des Films, Bob Gale. Huey Lewis, der die Musik für den Originalfilm lieferte und einen kleinen Gastauftritt als Jurymitglied bei einer Talentshow an der Highschool hatte, ist ebenfalls zu sehen.

Hinweise können direkt an Gibson gemeldet werden

Was die eigentliche Suche angeht, können Fans, die Informationen zum Verbleib der kirschroten ES-345 haben, Gibson über die Website LostToTheFuture.com oder telefonisch oder per SMS unter 1-855-345-1955 kontaktieren.

In einer Erklärung sprach Fox über seine langjährige Liebe zur Musik und bezeichnete die Szene „Enchantment Under the Sea“ als „Ausdruck meiner Liebe zur Gitarre und all den großartigen Gitarristen“ von Jimi Hendrix bis Eddie Van Halen. Er wies auch auf den bedeutenden Einfluss hin, den die Szene auf andere Musiker hatte. und erinnerte sich. „John Mayer sagte: ‚Ich spiele Gitarre wegen dir‘. Und Chris Martin sagte dasselbe.“

Fox fuhr fort: „Ich bin froh, dass sie es weiter gebracht haben als ich. Dass sie sich die Mühe gemacht haben, wirklich gute Spieler zu werden. Ich liebe einfach die Gitarre und ich liebe den Film.“

Jubiläum als Anlass zur intensiven Suche

Mark Agnesi, Gitarrenliebhaber und Director of Brand Experience bei Gibson, sagte, er habe jahrelang nach dieser Gibson gesucht. Er begann seine Suche bereits 2009, als er in dem legendären Laden Norman’s Rare Guitars in Los Angeles zu arbeiten begann. Er fügte hinzu: „Nach 16 Jahren der Suche bin ich so aufgeregt, die gesamte Gitarren-Community zusammenzubringen, um die Gitarre zu finden, die mich und so viele andere Gitarristen meiner Generation dazu gebracht hat, Gitarre spielen zu lernen.“

Die Suche nach der Gitarre fällt zufällig mit dem 40. Jahrestag der Veröffentlichung von „Back to the Future“ zusammen. Gibson Films unterstützt auch die Produktion von Doc Crotzers Dokumentarfilm „Lost to the Future“, der die Suche nach der Gitarre dokumentiert und gleichzeitig das Vermächtnis und die Entstehung des Films beleuchtet.