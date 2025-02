„Zurück in die Zukunft“-Bösewicht Biff Tannen war von Donald Trump inspiriert

Jede spannende Geschichte braucht (mindestens) einen Widersacher: In der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie ist das Biff Tannen, der als wenig angenehmer Zeitgenosse auftritt und Marty McFly in Zukunft und Gegenwart das Leben schwer macht. Der Drehbuchautor der Filme, David Gale, hat zuletzt zugegeben, dass der Charakter Tannens von Donald Trump inspiriert war.

In „Zurück in die Zukunft 2“ eskaliert die Situation, als Biff Tannen den DeLorean von Marty McFly und Doc Brown klaut, um in der Zeit zurück zu reisen und „Amerikas Volksheld“ zu werden. Er erlangt in der beinahe dystopischen Welt enormen Reichtum, legt sich eine neue Föhnfrisur zurecht und wird zum „Gott segne Amerika“-Patrioten. Parallelen, die eine eindeutige Referenz zu Donald Trump ziehen.

Donald Trump als (negatives) Vorbild

In einem Interview mit „The Daily Beast“ sagte David Gale: „ Wir haben an Trump gedacht, als wir den Film gedreht haben! Im zweiten Teil gibt es eine Szene, in der Marty Biff in seinem Büro konfrontiert. Hinter Biff hängt ein riesiges Portrait von ihm selbst und es gibt einen Moment, in dem er aufsteht und dieselbe Pose einnimmt.“

Dass Donald Trump ein paar Jahre später zum Präsidenten der USA werden würde, konnte allerdings damals noch niemand ahnen.

Sehen Sie hier den Videobeweis über die Inspiration für Biff Tannen:

Jetzt will Trump auch noch zum obersten Postboten werden

Nicht einmal die Post der US-Amerikaner ist von Donald Trumps umfassender Machtübernahme ausgenommen. Es wird erwartet, dass der Präsident den Verwaltungsrat des United States Postal Service ( USPS ) entlässt. Und die unabhängige Behörde in das Handelsministerium eingliedert.

Laut The Washington Post, die als erste über die Pläne berichtete , könnte die Übernahme bereits nächste Woche per Durchführungsverordnung erfolgen. Ein Beamter des Weißen Hauses sagte später gegenüber CNN , dass die Berichte „nicht wahr“ seien. Und dass „keine solche Durchführungsverordnung in Arbeit sei und dass Sekretär Lutnick nicht auf eine solche Durchführungsverordnung dränge“. Das Wall Street Journal berichtete ebenfalls , dass Trump plane, die Kontrolle über die Post und den USPS zu übernehmen.

Trump hat eine langjährige Fehde mit dem USPS

Trump hat eine langjährige Fehde mit dem USPS, dem nationalen Postunternehmen, das bereits existierte, bevor die Vereinigten Staaten eine unabhängige Nation wurden. Während seiner ersten Amtszeit – inmitten finanzieller Schwierigkeiten des USPS – versuchte Trump, die Behörde vollständig zu zerschlagen. Und sagte gegenüber Fox Business , dass er bereit sei, dem Postdienst eine finanzielle Rettungsleine zu verweigern. Denn „wenn sie diese Sendungen der Post nicht erhalten, bedeutet das, dass es keine universelle Briefwahl geben kann. Weil sie dafür nicht ausgerüstet sind.“

Die Behörde unterliegt einer „Universaldienstverpflichtung“

Im vergangenen Jahr brachte Trump während der Übergangsgespräche mit Handelsminister Howard Lutnick eine vollständige Privatisierung des USPS ins Gespräch. Ein Schritt, der die landesweite Postzustellung erheblich beeinträchtigen könnte. Der USPS wurde mit der Absicht gegründet, die Portokosten in den Vereinigten Staaten zu standardisieren. Und sicherzustellen, dass die Amerikaner, die selbst in den entlegensten Winkeln des Landes leben, Zugang zu Postdiensten haben. Die Behörde unterliegt einer „Universaldienstverpflichtung“. Was bedeutet, dass die von ihr beförderte Post unabhängig von der Entfernung oder den Kosten des Dienstes zugestellt wird.

Am Donnerstag schrieb die American Postal Workers Union, die über 200.000 USPS-Mitarbeiter und -Rentner vertritt, dass Trumps Pläne, den USPS unter seine Kontrolle zu bringen, „ein unerhörter, rechtswidriger Angriff auf einen geschichtsträchtigen nationalen Schatz wären, der in der Verfassung verankert ist. Und vom Kongress geschaffen wurde, um jedem amerikanischen Haushalt und Unternehmen gleichermaßen zu dienen.“

„Jeder Versuch der Regierung, den Verwaltungsrat zu entfernen oder Führungskräfte der Post zu entlassen, ist eindeutig illegal“

„Bemühungen, den Postdienst ganz oder teilweise zu privatisieren oder ihm seine Unabhängigkeit oder seinen öffentlichen Auftrag zu entziehen, wären für die amerikanische Bevölkerung nicht von Vorteil. Stattdessen würden die Portokosten steigen. Und der Service würde sich verschlechtern, insbesondere in ländlichen Gebieten Amerikas“, so die Erklärung von APWU-Präsident Mark Dimondstein weiter. „Das Gesetz schuf den Postdienst als unabhängige Behörde, die von den wechselnden politischen Winden befreit ist. Und sich dem Dienst an der amerikanischen Öffentlichkeit verschrieben hat. Das Gesetz schuf den Postverwaltungsrat. Und ermächtigt ihn und nur ihn, den Generalpostmeister einzustellen und zu entlassen. Jeder Versuch der Regierung, den Verwaltungsrat zu entfernen oder Führungskräfte der Post zu entlassen, ist eindeutig illegal.“

Trotz finanzieller Schwierigkeiten – und notwendiger Reformen, um mit Versandriesen wie Amazon, UPS und FedEx konkurrieren zu können – bleibt der US-Postdienst eine der beliebtesten Regierungsbehörden in einer Zeit, in der das Vertrauen in die amerikanische Regierung gering ist. Laut einem Bericht des Pew Research Center aus dem Jahr 2024 liegt die Zustimmungsrate für den USPS bei 72 Prozent. Und damit über der der NASA und an zweiter Stelle nach dem National Parks Service.