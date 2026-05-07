Michael Jackson bricht dank dem Riesenerfolg des Biopics Streaming-Rekorde

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Trotz vernichtender Kritiken und heftiger Gegenreaktionen – vor allem wegen der Entscheidung, die Vorwürfe des sexuellen Kindesmissbrauchs, die seine späteren Jahre überschatteten, nicht einmal anzudeuten – ist der Michael-Jackson-Biopic „Michael“ ein gewaltiger Kassenschlager, der das Interesse an seinem Musikkatalog auf Streaming-Plattformen massiv befeuert.

Laut ROLLING STONE verzeichnete Jacksons Solowerk in der Woche vom 24. bis 30. April in den USA mit 137,5 Millionen offiziellen On-Demand-Streams einen neuen Karriererekord – ein Anstieg von 146 Prozent gegenüber seinem bisherigen Bestwert. Im selben Zeitraum wurden seine Songs 55,9 Millionen Mal angeklickt. Zuvor lag sein Rekord bei 53,7 Millionen Klicks in der Halloween-Woche 2019, als „Thriller“ die einschlägigen Playlists flutete.

Der Boom beschränkt sich nicht auf Jacksons Solowerk. Die Musik, die er mit seinen Brüdern als Jackson 5 – und später als The Jacksons – in den Sechzigern, Siebzigern und Achtzigern aufnahm, kam in derselben Woche auf 10,1 Millionen Streams, ein Plus von 135 Prozent gegenüber der Vorwoche. Die Klickzahlen stiegen um 57 Prozent auf 4,9 Millionen.

„Thriller“ zurück in den Charts

All das katapultierte „Thriller“ auf Platz sieben der Billboard 200. Jacksons Hits-Compilation „Number Ones“ steht auf Platz 13, der Soundtrack zu „Michael“ auf Platz 37 und „The Essential Michael Jackson“ auf Platz 158. In den Hot-100-Singles-Charts ist „Billie Jean“ auf Platz 38 neu eingestiegen.

Für den Jackson-Nachlass ist das ein enormer Triumph. Die Erben haben den Film durch eine äußerst turbulente Produktion gedrückt – darunter die Enthüllung, dass den Filmemachern gerichtlich untersagt wurde, die Missbrauchsvorwürfe des Klägers Jordan Chandler darzustellen. Das zwang sie, den gesamten dritten Akt neu zu drehen und den Kinostart um fast ein Jahr zu verschieben.

Fortsetzung bereits angedeutet

„Michael“ soll weltweit über eine Milliarde Dollar einspielen. Der Film endet mit den Worten „The Story Continues“ – ein unmissverständlicher Hinweis auf ein zweites Kapitel. Sollte es dazu kommen, dürften auch spätere Tracks wie „Black or White“, „Remember the Time“, „Will You Be There“ und „Scream“ wieder in die Charts einsteigen. Vielleicht bekommen wir dann sogar Janet zu sehen – im ersten Film wurde sie auf eigenen Wunsch schlicht aus der Geschichte gestrichen.