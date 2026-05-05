Michael Jackson dank „Michael“ mit sieben Alben in den Charts

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Das Biopic „Michael“ über die ersten und mittleren Karriere-Jahre von Michael bricht derzeit weltweit Rekorde. Stand heute, am 05. Mai 2026, hat der Film bereits nach seinem zweiten Wochenende die 400-Millionen-Dollar-Marke geknackt. Nach neusten Zahlen nahm „Michael“ bisher 430,3 Millionen US-Dollar ein, davon 183,3 Millionen US-Dollar in den USA und 247,0 Millionen US-Dollar international.

Der Hype um den King Of Pop bleibt also offenbar ungebrochen, obwohl die Kritiken für den Film gemischt ausfielen und vielfach moniert wurde, dass es sich um eine reine Heldenverehrung handelt, die bewusst die Missbrauchsvorwürfe ausspart.

Spannend zu sehen ist nun, wie sehr der Erfolg von „Michael“ auch das Hören der Musik des Sängers noch einmal verstärkt. Die aktuellen Zahlen der GfK zu Streaming, Downloads und Verkäufen sprechen eine eindeutige Sprache. Sie zeigen, dass allein sieben Alben mit Musik von Michael Jackson in der Top 100 zu finden sind.

Diese Alben von Michael Jackson sind in den deutschen Charts

Ganz vorne dabei auf Platz sechs befindet sich der „Michael“-Soundtrack, gefolgt von „Thriller“ auf Position neun. Mit etwas Abstand konnte sich „Bad“ auf dem 25. Rang platzieren. Mit „Number Ones“ befindet sich auf Platz 59 auch eine Compilation. „Dangerous“ schaffte es auf die Nummer 89, „Off The Wall“ knapp auf Position 97.

Das heißt aber auch, dass die späteren Platten – die Compilation „HIStory – Past, Present and Future Book I“ und „Invincible“ nicht ganz so viel Interesse auslösten und folglich auch nicht in die Top 100 gelangten.

In den Single-Charts reüssierten übrigens „Billie Jean” (16), „Beat It” (32), „They Don’t Care About Us” (70) und „Dirty Diana” (91) in der Liste der 100 meistgehörten Songs.

Die Diskussionen um „Michael“ gehen derweil weiter und betreffen auch Fragen der Authentizität des Films. So wurde einiges erfunden und vieles verzerrt sowie Tatsachen (etwa die MTV-Chronologie) falsch dargestellt. Und was ist eigentlich mit Janet Jackson?