Michael Madsen: Der Schauspieler ist festgenommen worden

Michael Madsen soll Polizeiangaben zufolge sich gegenüber seiner Ehefrau gewalttätig verhalten haben. Aus diesem Grund ist der 66-Jährige in Kalifornien in Haft genommen worden.

Das PR-Team des Schauspielers wurde bereits eingeschaltet, sie sprechen von einer „Meinungsverschiedenheit“ der beiden. Inzwischen konnte der Mime, der unter anderem in „Kill Bill“ und „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ mitwirkte, nach Zahlung einer Kaution von 20.000 US-Doller die Wache wieder verlassen.

Madsens Ehefrau soll aus dem Haus gedrängt worden sein

Konkret mussten die Polizeibeamten gerufen werden, weil es wohl zu einem Streit innerhalb der Familie in Malibu kam – so die Angaben laut „Entertainment Weekly“. Infolge der Auseinandersetzung wurde DeAnna Madsen, so der Name der Frau von Michael Madsen, aus dem Haus gepusht, ohne das die 64-Jährige erneut ins Haus eintreten durfte.

Weitere Details zum Vorfall fehlen aktuell noch. DeAnna und Michael Madsen sind seit 1996 verheiratet.