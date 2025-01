„Lights Out Meta“: R.E.M.-Sänger Michael Stipe boykottiert Social-Media-Plattformen

Auf Instagram sind seit Sonntag einige prominente Leute abwesend – darunter Michael Stipe. Der R.E.M.-Sänger hat sich einem Boykott der Meta-Plattformen angeschlossen, allerdings vorerst nur für eine Woche. Die Kampagne „Lights Out Meta“ findet vom 19. bis 26. Januar statt. Alle Teilnehmenden loggen sich in dem Zeitraum überall aus: bei Facebook und Messenger, Instagram und WhatsApp, Threads, Giphy, Metaquest und Rayban Meta.

Michael Stipe, der selbst seit längerem nur bei Instagram und keiner anderen Social-Media-Plattform aktiv ist, erklärte dort, dass er jetzt eine Woche lang fehlen werde – und bat seine Follower, sich ihm anzuschließen: “Bitte überlegt, dasselbe zu tun, damit Unternehmen wie Meta sich vorstellen können, dass es Konsequenzen haben könnte, wenn sie der extremen Rechten in Amerika und weltweit helfen. Oder sind wir zu süchtig danach, dass wir uns nicht einmal für eine Woche abmelden können?“

Nach der Woche will Stipe entscheiden, „wie es weitergeht“

Meta-CEO Mark Zuckerberg hatte vor kurzem verkündet, dass er das Fact-Checking auf seinen Plattformen einstellen und durch sogenannte „community notes“ ersetzen wird, ähnlich wie X das macht. Nun befürchten viele noch mehr Falschinformationen auf Social Media, und dass das den Rechtsextremen in die Hände spielt. Die Anbiederung von Meta an die Trump-Regierung bezeichnet Stipe als „widerlich“. “Ich bin wirklich froh, für eine Woche als eine Art Protest auszusteigen – und danach komme ich zurück und entscheide, wie es weitergeht.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In guter R.E.M.-Tradition sind sich Stipe und seine ehemalige Band einig, was den Meta-Boykott angeht. R.E.M. posteten auf ihren offiziellen Accounts bei Facebook und Instagram ein Schloss und die Worte: „Letzter Beitrag bis nächsten Montag“. Die Botschaft kommt bei ziemlich vielen Menschen an: Stipe hat auf Instagram 228.000 Follower, R.E.M. fast 700.000. Stipes Partner, der Fotograf Thomas Dozol, schloss sich der Aktion ebenfalls an. Er kommentierte es mit den so poetischen wie passenden Worten: „Die Mächtigen werden das Haus der Mächtigen niemals zum Einsturz bringen. Melde mich ab.“