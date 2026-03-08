Endlich: Michael Stipe singt R.E.M.-Songs

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Michael Stipe absolvierte am Samstag einen seltenen Bühnenauftritt, um beim Konzert von Michael Shannon und Jason Narducy in Brooklyn zwei R.E.M.-Songs zu singen.

Shannon und Narducy touren seit einigen Jahren als R.E.M.-Tributeband, und tatsächliche Mitglieder der in die Rock Hall aufgenommenen Band haben sich gelegentlich zu ihnen auf die Bühne gesellt – darunter bei einem Gig 2024 in R.E.M.s Heimatstadt Athens, Georgia, bei dem alle vier Kernmitglieder der Band zusammenkamen.

Bei zwei Konzerten 2025, in Athens und Brooklyn, stieß Stipe zu Shannon und Narducy für eine Version von „Pretty Persuasion“. Um die Show am Samstag im Brooklyn Steel zu beschließen, entschied sich Stipe für zwei weitere R.E.M.-Songs: „These Days“ aus „Lifes Rich Pageant“ (die Tour von Shannon und Narducy feiert den 40. Jahrestag des Albums von 1986) sowie „The Great Beyond“ aus dem Soundtrack zu „Man on the Moon“:

Erstmals seit 2008 live

Der Auftritt war das erste Mal seit 2008, dass Stipe beide Songs live gesungen hat.

Obwohl R.E.M. einer vollständigen Reunion gegenüber zurückhaltend geblieben sind, feiert die Band ihr Erbe auf unerwartete Weise – unter anderem durch ihre Gastauftritte bei den Shows von Shannon und Narducy sowie ihren überraschenden Einzel-Auftritt bei der Aufnahmezeremonie der Songwriters Hall of Fame im Juni 2024.

„Es würde nie so gut sein“, sagte Gitarrist Peter Buck zuvor über eine Reunion und erklärte, die Band habe 2011 zu Recht aufgehört. „Zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich nichts, worüber wir uns einigen konnten, musikalisch: Was für Musik, wie wir sie aufnehmen, ob wir auf Tour gehen. Wir konnten uns kaum darüber einigen, wo wir essen gehen sollten. Und jetzt können wir uns immerhin darauf einigen, wo wir essen gehen.“