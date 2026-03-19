Michael Shannon und Jason Narducy: Wie sie die weltbeste R.E.M.-Tributeband gründeten

R.E.M. werden vermisst – 15 Jahre nach ihrer Auflösung.

Anfang der Achtziger rollten die Jungs aus Georgia in einem Strudel aus Kudzu und Gitarrenklang aus dem Süden heraus, trotzten allen Corporate-Rock-Klischees und mauserten sich zu einer der größten amerikanischen Bands aller Zeiten. Sie schufen ein unantastbares, beeindruckendes Songbook – von ihrer Indie-Debütsingle „Radio Free Europe“ aus dem Jahr 1981 bis zum Abschied 2011. Aber ihre Musik lebt weiter. Michael Shannon und Jason Narducy sind in diesem Jahr mit ihrer All-Star-R.E.M.-Tributegruppe auf Tour und spielen jeden Abend vor ausverkauften Häusern voller Gleichgesinnter ihre liebsten Raritäten. Das ist keine gewöhnliche Coverband – das ist eine Pilgerreise.

Manchmal läuft die R.E.M.-Begeisterung im Saal ein bisschen aus dem Ruder. Bei ihrer Brooklyn-Show letztes Wochenende sprang ein Fan auf die Bühne, um mitzumachen: Michael Stipe, der „These Days“ und „The Great Beyond“ sang. Wie er dem begeisterten Publikum verriet, sei es für ihn „fucking surreal“ gewesen, seine Songs von diesen Leuten gespielt zu hören. Stipe sagte: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine shakespearereife Rezitation von ‚E-Bow the Letter‘ erleben würde!“

Stipe springt auf die Bühne

Michael Shannon, der für Oscar und Tony nominierte Schauspieler, singt gemeinsam mit Gitarrist Jason Narducy, dem Indie-Rock-Allrounder, der vor allem durch seine Arbeit mit Bob Mould, Superchunk und Sunny Day Real Estate bekannt ist. Zur Band gehören Freunde wie Wilco-Bassist John Stirratt sowie Mountain-Goats- und Bob-Mould-Drummer Jon Wurster. „Ich lerne, während ich es tue – ich lerne die Musik kennen“, sagt Shannon zu ROLLING STONE. „Ich lerne Michael kennen, lerne zu singen und versuche herauszufinden, wie zum Teufel er das gemacht hat, denn seine Stimme ist wahnsinnig. Und ich singe vom Bass bis zum Falsett, alles dazwischen.“

Shannon und Narducy spielen schon seit Jahren zusammen. Sie lernten sich in Chicago kennen, als sie gemeinsam mit Robbie Fulks Lou Reeds „The Blue Mask“ von vorne bis hinten durchspielten. 2023 gaben sie aus einer Laune heraus eine einmalige Show, bei der sie R.E.M.s klassisches Debütalbum „Murmur“ von 1983 coverten. Aber dann passierte etwas Merkwürdiges: Die Leute baten sie, es noch einmal zu machen, und dann noch einmal, bis daraus eine Tour wurde. Das Publikum lässt sie einfach nicht aufhören. Letztes Jahr legten sie nach und tourten mit dem Album „Fables of the Reconstruction“; in diesem Frühjahr ist es „Lifes Rich Pageant“ mit Perlen wie „Fall on Me“. Sie arbeiten sich chronologisch durch den Katalog vor – und reden bereits davon, nächstes Jahr zurückzukehren, um „Document“ zu spielen, das Album von 1987, das beide als Kinder umgehauen und zu lebenslangen R.E.M.-Fanatikern gemacht hat.

Alle drei Touren waren ein Feuerwerk, die aktuelle aber ganz besonders: über 30 Songs pro Abend, keine Hits, viel obskures Kultmaterial – darunter Stücke, die kaum jemand kennt. Sie spielen Raritäten wie „Lotus“, „Me in Honey“, „Try Not to Breathe“, „You Are the Everything“ und die wehmütige B-Seite „Fretless“ von 1991, die Showstopper-Ballade schlechthin. Für Shannon, den Schauspieler, der schon Elvis Presley, George Jones, Präsident James Garfield und General Zod verkörpert hat, geht es nicht darum, den Originalsound zu imitieren – es geht darum, den Geist einzufangen. Wie Narducy sagt: „Mike hebt das mit seinem Gesang und seiner Interpretation dieser unglaublichen Geschichten auf ein ganz anderes Niveau.“

R.E.M.s Erbe und die Reunion

Alles, was R.E.M. taten, war innovativ – auch die Art, wie sie sich trennten: als Freunde, ohne ihr Erbe durch schnelle Reunion-Shows zu beschmutzen. Dennoch können sie nicht widerstehen, selbst mitzumischen. Als die Shannon/Narducy-Crew „Murmur“ zum ersten Mal spielte, kam Bassist Mike Mills einfach vorbei, um sich die Show anzusehen. Aber nach ein paar Songs stand er bereits auf der Bühne. Im Februar, als sie im 40 Watt Club in Athens, Georgia – der Heimatstadt der Band – spielten, stiegen spontan alle vier Ex-R.E.M.-Mitglieder nacheinander ein, bis sie am Ende gemeinsam „Pretty Persuasion“ spielten. Gitarrist Peter Buck kommentierte es trocken: „Man hat uns Millionen Dollar angeboten, das zu tun – und wir haben es gerade umsonst gemacht.“

Shannon und Narducy nähern sich dem Ende der Tour, die am Montag, dem 16. März, in Bloomington, Indiana endet – wo die Band „Lifes Rich Pageant“ 1986 ursprünglich aufgenommen hatte. Sie sprachen aus der Ferne mit ROLLING STONE von Chicago aus, um über die Großartigkeit von R.E.M. zu schwärmen und über die seltsame Magie, diese Musik auf die Bühne zu bringen.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser fantastischen Tour. Es ist bereits die dritte, aber die Energie und die Begeisterung des Publikums werden jedes Mal größer.

Michael Shannon: Ich glaube, das Besondere an „Lifes Rich Pageant“ ist, dass es für R.E.M. ein großer Klangwandel war. Sie kommen von diesem eher stillen, jangligen, wie auch immer – ich hasse das Wort „janglig“ – aber der Sound verändert sich, er wird viel kraftvoller und direkter. Und ich denke, das spürt man in der Energie der Shows.

Tiefe Cuts, echte Gefühle

Es ist ein wirklich beflügelndes Erlebnis, in einem Raum voller Menschen zu sein, die diese Musik so leidenschaftlich lieben. Die Verbindung zum Publikum ist intensiv.

Jason Narducy: Es ist so ein einzigartiges Projekt, aber es steckt so viel Freude und Spaß darin. Und ja, das hätte ich noch vor fünf Jahren nicht vorhergesagt. Das zweite Set besteht aus Deep Cuts, was ich liebe. Für mich sagt das genauso viel über R.E.M. wie alles andere: dass man Albumtracks und B-Seiten spielen kann, ohne an Emotion, Kraft oder Qualität einzubüßen. Die Leute schätzen nicht nur die obskureren Stücke, sondern auch die Songs, die eine lineare Geschichte erzählen. Ein Song wie „Country Feedback“ – als wir den gestern Abend gespielt haben, weinte jemand in der zweiten Reihe.

MS: Ich glaube, das ist es, was die Fans wollen. Sie wollen nicht alles hören, was im Radio lief. Wir spielen einen Song wie [die frühe B-Seite] „Burning Down“ – ich weiß nicht, wie viele Leute im Publikum den überhaupt kennen. Es könnten nur 20 Leute da sein, die denken: „Oh Gott, ich kann’s nicht fassen, dass sie das spielen.“ Und alle anderen stehen vielleicht da und denken: „Ach du meine Güte, das hab ich noch nie gehört.“ Aber das ist okay. Es wäre eine Sache, wenn wir tatsächlich R.E.M. wären und einfach obskure Songs spielten, die niemand kennt. Aber das Schöne ist: Wir sind nicht R.E.M., also müssen wir keine Regeln befolgen – wir brechen sie ja schon von Anfang an.

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Sie spielen die R.E.M.-Alben in chronologischer Reihenfolge. Also kommt „Document“ nächstes Jahr?

MS: Ich denke, wir sollten „Document“ machen, schon allein deshalb, weil das das erste Album war, das Jason und ich beide wirklich für uns entdeckt haben. Ich liebe alle Alben gleich, und ich liebe es, „Murmur“ zu spielen – aber ehrlich gesagt sind die früheren Alben wie „Murmur“ schwieriger nachzuahmen. Ich finde, es ist so rätselhaft, wie R.E.M. das gemacht hat, wie sie diesen Sound erschaffen haben. Das macht sie zu einer einzigartigen Band. Das ist es, was jede großartige Band tut – sie findet ihren eigenen Weg, etwas zu machen. Selbst wenn man sie in ein Genre oder eine Kategorie einordnen will: Niemand kann das, was sie tun. Nicht mal wir. Niemand kann das. Und das ist es, was die Hall-of-Fame-Bands auszeichnet: Sie finden einen Weg, unverwechselbar zu sein.

Stipes goldene Einblicke

Ich fand es wunderschön, was Michael Stipe sagte, als er in Brooklyn zu Ihnen auf die Bühne kam. Er sagte: „Ich war immer mitten in den Songs drin.“ Jetzt hört er sie zum ersten Mal wirklich von außen.

JN: Das Lustige ist: Nach der Show in New York kam ein Freund auf mich zu, als ich gerade mit Michael Stipe sprach, und sagte: „Ich bekomme nur das Allerbeste an Feedback über eure Shows.“ Und ich sagte: „Naja, ich glaube, unsere Band hat einfach die besten Songs.“ Dabei drehte ich den Blick kurz zu Stipe, es gab etwa zwei Sekunden Stille – und dann brach er in Gelächter aus. Ich dachte: „Gott sei Dank, dass er gelacht hat.“

MS: Allein den Ausdruck auf seinem Gesicht zu sehen, macht alles wert. Nach der Brooklyn-Show fing er an, mit uns über die Songs zu reden und zu erzählen, woher sie kommen. Ich würde dafür alles geben, ein paar Tage damit zu verbringen, das mit ihm zu tun. Aber ich weiß, das wollen alle – in seinen Kopf schauen und verstehen, was das alles bedeutet. Aber er war großzügig. Er erzählte mir, dass die Figur in „The Lifting“ dieselbe ist wie in „Daysleeper“. Ja, es ist ein Paar – diese Songs sind miteinander verbunden. Das ist echtes Insiderwissen. Das hat mir den Kopf weggeblasen, weil wir „Daysleeper“ letztes Jahr gespielt haben.

Er sang zwei Songs mit Ihnen in Brooklyn – ein wirklich bewegender Moment. Wie war das?

MS: Er sang „These Days“. Wie er in seiner Einleitung sagte, ist es eine Art Hymne für die Ausgegrenzten. Ich liebe diesen Gedanken, dass Jugend nicht einfach durch die Zeit verfällt. Und ihn zu sehen, wie er durch diese Musik seine eigene Jugend neu bewohnt – er ist noch immer dieselbe Person. Er ist noch immer der Mensch, der diesen Song gemacht hat, und der Song steckt noch immer in seinem Herzen. Es ist so eine schöne Sache, Songs zu haben, die Situationen ansprechen – nicht nur alltägliche, sondern generationsübergreifende, weltweite. Ich will nicht „katastrophal“ sagen, aber große Situationen. Mit „Lifes Rich Pageant“ fingen sie gerade erst an, solche Songs zu schreiben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das das erste Mal war, dass sie ganz offen politisch wurden und sagten: „Die Welt ist kaputt. Wir müssen etwas dagegen tun.“

Das Lustige war: Er wollte, dass ich seinen Gesang verdopple. Nicht Harmonie singen – er wollte, dass ich genau das Gleiche singe wie er. Ich dachte: „Ich glaube, das Publikum würde lieber nur Sie hören.“ Also habe ich ehrlich gesagt ziemlich viel playback-gemacht in dem Teil. Ich war ein bisschen trickreich dabei, aber ich wollte auch nicht erwischt werden, weil ich wusste, dass er nicht wollte, dass ich aufhöre zu singen – also bin ich so rein und raus gegangen.

Er wollte eigentlich nur „These Days“ machen, denn letztes Jahr hat er nur „Pretty Persuasion“ gemacht. Er singt lieber einen einzigen Song, das war’s. Und ich wollte unbedingt, dass er „The Great Beyond“ macht, aber ich wollte ihn nicht drängen. Dann sagte er beim Soundcheck: „Macht es euch etwas aus, wenn ich für ‚Great Beyond‘ noch bleibe?“ Ich sagte: „Du liest mir die Gedanken, Mann.“ Aber er meinte: „Ich will nicht im Vordergrund stehen. Ich will einfach die Refrains mitsingen.“

Athens, Georgia und die alten Freunde

Es war wirklich bewegend zu sehen, wie sehr ihn die R.E.M.-Hingabe im Saal berührt hat – genauso wie uns alle im Publikum.

MS: Das haben sie alle verdient, diese Jungs. Und sie bekommen es. Als wir in Athens waren, haben Peter und Bill das gespürt – „Underneath the Bunker“ mit Bill am Schlagzeug zu spielen. Es war wunderschön, all diese Deep Cuts mit Peter und mit Scott McCaughey spielen zu können.

Es scheint, als würden Sie einfach die Songs spielen, die Ihnen persönlich gefallen, ohne sich darum zu kümmern, wie bekannt sie sind.

JN: Das stimmt. Auf der letzten Tour haben wir [das mega-obskure Outtake von 1987] „Romance“ bei jeder einzelnen Show gespielt, weil Mike und ich diesen Song so sehr lieben. Wir waren überrascht, dass er keine riesige Reaktion ausgelöst hat, aber es gab immer drei oder vier Leute, die völlig ausgerastet sind. Dieser Song hat mich wirklich gepackt, als ich [die Raritäten-Compilation] „Eponymous“ kaufte, und es macht so viel Spaß, ihn zu spielen. Das Witzige ist: Stipe hat den Song überhaupt nicht wiedererkannt. Er kannte das Stück einfach nicht!

MS: „Fireplace“ von „Document“ – der musste einfach gespielt werden. Angesichts des Zustands der Welt gerade. Der Song kommentiert, was passiert, und das zieht sich ehrlich gesagt durch den gesamten Katalog.

Sie spielen „The Lifting“ von „Reveal“. Ich bin einer jener „Reveal“-Fanatiker, die das für ein Top-5-R.E.M.-Album halten. Als Sie es aber ankündigten, Mike, sagten Sie, es sei ein Song, den Jason ausgesucht hat, und dass Sie mit „Reveal“ nie so richtig warm geworden sind – es war also eine neue Entdeckung für Sie. Das ist ein Teil des Reizes dieser Erfahrung: offen zu sein für etwas Neues.

MS: Mein kleiner Bruder kam zu den Shows in Athens und hatte „The Lifting“ noch nie gehört. Ein paar Tage später schrieb er mir: „Mann, ich kann nicht aufhören, diesen Song zu hören.“ Und ehrlich gesagt ist das für mich eine Quelle von – ich weiß nicht, ob „Stolz“ das richtige Wort ist, aber ich nehme es mal. Leute, die sich für glühende R.E.M.-Fans halten, mit einem Song zu überraschen, den sie noch nicht kennen, und sie dann ein paar Tage später noch daran denken zu sehen. Es macht Spaß, jemanden für einen Song zu begeistern, den er vielleicht noch nie auf dem Schirm hatte.

Vertrauen, Chemie, Kollaboration

JN: Wie glücklich bin ich als Kollaborateur, dass Mike mir vollkommen vertraut. Lustigerweise ist meine Tochter bei einer School of Rock. Sie ist 16, und ihr Basslehrer hat ihr geraten, bei einem Engagement drei Faktoren zu berücksichtigen: (1) die Atmosphäre, (2) ob man bezahlt wird, und (3) die Musik. Als ich sie das in so schlichten Grundbegriffen sagen hörte, erinnerte es mich daran, dass ich hier in einer Traumsituation bin: Ich habe einen Kollaborateur, der so großzügig ist, so voller Liebe, so fleißig – und der mir vertraut, eine Band zusammenzustellen. Wenn man das jahrzehntelang macht, geht es nicht nur um die musikalische Chemie auf der Bühne – es geht um die anderen 22 Stunden des Tages. Wir haben hier etwas wirklich Besonderes.

Kurz vor „Fretless“, Mike, sagten Sie: „Das ist mein Lieblings-R.E.M.-Song.“ Das ist eine mutige Aussage – ein so schroffer und emotionaler Song, den selbst die meisten Fans nicht kennen. Ist es beängstigend, ihn zu singen?

MS: Ja, das ist definitiv der hohe Sprungturm, dieser Song. Aber er hat mich wirklich gepackt, als ich ihn zum ersten Mal auf dem „Until the End of the World“-Soundtrack gehört habe – ein epischer Soundtrack. Er hat mich umgehauen. Und Michael erzählte mir nach der New Yorker Show, dass er in letzter Zeit viel an diesen Song gedacht habe. Ich bin froh, dass ich den Mut aufgebracht habe, ihn ins Set zu nehmen.

Es war ein großartiger Moment, als Stipe über Ihre „shakespearereife Rezitation von ‚E-Bow the Letter’“ sprach.

MS: War ich zu donnerhaft dabei? Ich weiß es nicht. Ich versuche wirklich, seinen Stil zu treffen. Aber Jason, erinnerst du dich, als wir am Anfang die Setlist zusammengestellt haben? Ich sagte: „Ja, ‚E-Bow‘ könnte etwas Zeit brauchen. Ich bin vielleicht nicht bereit, wenn die Tour anfängt.“ Und du sagtest: „Was meinst du damit? Das ist doch dein Job – du lernst Texte auswendig.“ Aber das ist eine knifflige Nummer.

Beide Songs von „New Adventures in Hi-Fi“ klingen unglaublich. Der und „How the West Was Won and Where It Got Us.“ Ich kann es kaum erwarten, bis Sie „New Adventures in Hi-Fi“ touren.

JN: Wow – da greifen Sie aber weit vor.

MS: Ich liebe es, wie Sie einfach vier Alben überspringen.

JN: Er überspringt sechs Platten. „Document“, „Eponymous“, „Green“, „Out of Time“, „Automatic for the People“, „Monster“ – und dann erst „New Adventures“.

Monster, Murmur und die DNA

Niemand möchte, dass Sie eines davon auslassen. Machen Sie zur Not zwei auf einmal.

JN: Werden Sie den Hip-Hop-Part auf „Out of Time“ rappen?

Nein, das werde ich nicht. Aber: Sie sollten auch das 1991er MTV-Unplugged-Set touren, diese großartige Live-Performance mit Peter Holsapple.

MS: Da ist einer aus diesem Set, den ich nächstes Jahr spielen möchte. Aber ich sage nicht, welcher.

Ich muss nach einem wirklich polarisierenden Album fragen, das ebenfalls zu meinen Favoriten gehört – „Monster“. Sie spielen zwei „Monster“-Songs: „Crush With Eyeliner“ und „Star 69“. Das ist eines der Alben, über das R.E.M.-Fans immer streiten.

MS: Ich verstehe das nicht. Ich finde, das ist ein Kracher. Ich liebe dieses Album. Was ist denn das Gegenargument?

Zu sehr ein Rockalbum.

MS: Ja, aber R.E.M. ist eine knallharte Rockband. Das waren sie von Anfang an. Das hört man in den frühen Shows – ich höre mir nämlich viele frühe Konzerte an. Ich höre nicht nur die Alben. Ich höre Live-Aufnahmen. Deshalb improvisiere ich auch bei „Radio Free Europe“ manchmal neue Zeilen. Das Publikum denkt sicher: „Das sind nicht die richtigen Texte“ – aber ich höre Stipe, wie er frühe Versionen dieses Songs singt, und live erfindet er ständig neue Zeilen. Also baue ich die auch ein. Aber ja: Wenn man sich frühere Shows anhört, oder das erste Mal, als sie bei Letterman auftraten und „Radio Free Europe“ und „So. Central Rain“ spielten, bevor der Song überhaupt diesen Namen hatte – die rocken so hart wie irgendjemand, den ich je gesehen habe. Das steckt in ihrer DNA. Ich weiß nicht, warum sie das unterdrücken sollten.

Sie decken all diese verschiedenen Extreme der Band ab – so dass wir, egal wie sehr wir R.E.M. schon lieben, aus Ihren Shows herausgehen und etwas Neues gelernt, etwas Neues gefühlt haben.

JN: Ich weiß nicht, ob wir etwas Besseres erreichen können, denn es geht um die Musik – und darum, sie durch unsere Linse zu präsentieren.

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Jason, Ihr Gesang ist so ein riesiger Teil davon. Ich habe Sie schon bei so vielen großartigen Shows mit so vielen Bands gesehen, aber ich hatte keine Ahnung, dass Sie sowohl genau wie Patti Smith als auch wie Kate Pierson singen können.

JN: Ich könnte mir nie anmaßen, ihnen das Wasser zu reichen – aber es macht Spaß, ihre Parts zu singen. Sehr unterschiedliche Stimmlagen übrigens. Patti geht bei „E-Bow the Letter“ sehr tief, und Kate geht bei „Me in Honey“ sehr hoch. Als wir anfingen, diesen Song zu spielen, hatte ich nicht erwartet, dass das Publikum mitsingt – aber genau das passiert. Das gibt einem Auftrieb. Das gibt einem Selbstvertrauen.

Kollektive Begeisterung im Saal

Es ist so eine Freude, in einer Menge zu sein, die diese Band so tief liebt und gemeinsam feiert. Und es verleiht dem Ganzen etwas Besonderes, diese Liebe an Michael Stipe zurückzugeben, wenn er dabei ist. Was für ein schönes Live-Erlebnis.

MS: Ja, jemand hat das gestern Abend in Worte gefasst. Meine Verlobte hatte eine Freundin dabei, eine Biomediziningenieurin. Sie verwendete den Begriff „kollektive Efferveszenz“. Sie sagte, das sei eine Erfahrung, die heutzutage immer seltener werde, weil die Menschen so isoliert seien – besonders durch die Technologie. In einem Raum voller Menschen zu sein und gemeinsam etwas zu erleben, das braucht man. Der Körper, das Gehirn braucht das.

Oder, um es einfacher auszudrücken: Stipe sagte letztes Jahr im 40 Watt Club, während der Fables-Tour, etwas. Er kam einfach in die Garderobe und sagte: „Na dann, Zeit, der Welt Freude zu bringen.“ Und ich dachte: „Ja. Genau. Los geht’s.“