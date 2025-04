Mick Jagger, 81, verlobt mit Melanie Hamrick, 37

Rolling Stones: So startete „Satisfaction“ 1965 seinen Siegeszug

Pete Townshend: Bewunderung für Queen, Kritik an den Rolling Stones

Mick Jagger und seine langjährige Partnerin sind verlobt. Überraschend ist das eigentlich nicht. Denn der Rolling-Stones-Sänger und Melanie Hamrick sind seit 2014 ein Paar.

Überraschend ist eher der Zeitpunkt der Bekanntgabe. Mick Jagger habe bereits vor „zwei oder drei Jahren“ um ihe Hand angehalten. Das sagte Melanie Hamrick im Interview mit „Paris Match“.

Aber: Es gebe keine Hochzeitspläne. „Vielleicht heiraten wir eines Tages, vielleicht auch nicht. Wir sind in unserem jetzigen Leben so glücklich, dass ich zu viel Angst hätte, etwas zu ändern“, erklärte sie.

Wer ist Melanie Hamrick?

Melanie Hamrick, geboren 1987, ist eine amerikanische Choreografin, Autorin und ehemalige Primaballerina des American Ballet Theatre (ABT). Ihre Ausbildung erhielt sie an der Kirov Academy of Ballet in Washington, D.C.​

2019 verabschiedete sie sich von der Bühne und widmete sich fortan der Choreografie. Ihr Debütstück „Porte Rouge“ kombinierte Musik der Rolling Stones mit klassischem Ballett und wurde international aufgeführt.​

Neben ihrer Tanzkarriere arbeitet Hamrick auch als Autorin. Ihr erster Roman „First Position“ erschien 2023 und wurde von ihrer eigenen Ballettlaufbahn inspiriert. 2024 folgte der Thriller „The Unraveling“, der von „Good Morning America“ als „Buzz Pick“ ausgezeichnet wurde.​

Seit 2014 ist Melanie Hamrick mit Mick Jagger liiert. Gemeinsam haben sie einen Sohn, Deveraux Octavian Basil Jagger, geboren 2016.

Heute lebt Melanie Hamrick in New York City und engagiert sich weiterhin für die Förderung junger Tanz- und Literaturtalente,

Kommen die Rolling Stones auf Tour durch Deutschland?

Bislang gibt es noch keine „Hackney Diamonds“-Tourtermine in Deutschland. Ausgeschlossen ist für 2025 streng genommen nichts. Aber langsam wird es knapp für die Open-Air-Stadien. Ansonsten besteht immer noch Hoffnung, dass Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Kollegen im kommenden Jahr durch unsere Lande touren.