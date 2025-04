Rolling Stones: Die 10 besten Songs aus den 1980er-Jahren

Die Rolling Stones starteten mit viel Schwung in die 1980er Jahre. Ihre LP Some Girls aus dem Jahr 1978 war nach einer Reihe enttäuschender Veröffentlichungen ein großes kommerzielles Comeback. Emotional Rescue aus dem Jahr 1980 war ein Zeichen dafür, dass sie durchaus bereit waren, weiter mit Dance Music zu experimentieren. Im darauffolgenden Jahr verblüfften sie fast alle, als „Start Me Up“ von ihrer neuen Platte „Tattoo You“ im Radio geradezu explodierte.

Die Rolling Stones starteten eine weltweite Stadiontournee. Aber als diese zu Ende war, hielten sie heftige interne Streitigkeiten sieben Jahre lang von der Bühne fern. Sie machten die ganze Zeit über irgendwie weiter Musik.

10. „Almost Hear You Sigh“

Die Rolling Stones standen 1988 kurz vor der Auflösung. Mick Jagger hatte sich geweigert, ihre letzten beiden Alben zu unterstützen. Er verbrachte einen Großteil seiner Zeit damit, eine Solokarriere zu starten. Diese Situation machte Keith Richards wütend. Insbesondere als Jagger eine Solotour mit Joe Satriani an der Gitarre und einer Setlist voller Stones-Songs startete.

1988 hatte Keith das Warten satt und nahm mit dem Schlagzeuger und langjährigen Freund Steve Jordan seine erste Solo-LP auf. Einer der herausragenden Titel, die das Duo geschrieben hat, war „Almost Hear You Sigh“. Eine Ballade, die Keith einmal als „eine Cousine von ‚Beast of Burden‘ bezeichnete.

Als Mick Ende 1989 nachgab und einem neuen Stones-Album zustimmte, holte Keith den Song wieder hervor und die Gruppe fügte ihre eigenen Akzente hinzu. Das Ergebnis ist eine schöne, zärtliche Ballade, die auf der Steel Wheels-Tour großartig klang, obwohl sie seitdem kein einziges Mal mehr angefasst wurde.

9. „Hang Fire“

Die Wirtschaft Englands befand sich in einem desolaten Zustand, als die Rolling Stones Ende 1977 mit der Arbeit an Some Girls begannen. Diese Situation inspirierte die Sex Pistols zu Liedern wie „God Save the Queen“. Die normalerweise unpolitischen Stones schlossen sich mit „Hang Fire“ sogar an.

„We got nothing to eat“, singt Jagger. „We go nowhere to work/Nothing to drink/We just lost our shirt.“ Die Stones hatten so viele großartige Songs für Some Girls, dass er es nicht auf die LP schaffte. Obwohl er drei Jahre später für Tattoo You wiederbelebt und als dritte Single veröffentlicht wurde, wo er ein wenig im Radio gespielt wurde. Die Gruppe drehte sogar ein Video dazu, für das sie mindestens 45 Minuten Drehzeit benötigt haben muss. Seit 1982 haben sie ihn kein einziges Mal mehr gespielt.

8. „Little T & A“

Es gibt Rolling-Stones-Songs mit tiefgründigen Texten wie „Sympathy for the Devil“. Und dann gibt es Songs wie „Little T&A“, in dem Keith drei Minuten lang über die „Titten und Ärsche“ eines Groupies schwärmt. Er wurde ungefähr zur Zeit von „Emotional Rescue“ geschrieben. Aber erst im folgenden Jahr auf einem Album namens „Tattoo You“ veröffentlicht.

Als es herauskam, war Keith mit seiner zukünftigen Frau Patti Hansen zusammen. Die ziemlich deutlich machte, dass dies nicht ihr Lieblingslied war. Nach 1982 verschwand es aus dem Live-Repertoire der Band und tauchte 2006 wieder auf. Keith, der sagt, dass seine beiden Töchter den Song lieben, sang ihn im Beacon Theater. Und er taucht in der Martin-Scorsese-Dokumentation Shine a Light auf.

7. „Mixed Emotions“

Mick Jagger und Keith Richards reisten im Frühjahr 1989 nach Barbados, um zu sehen, ob sie ihre Freundschaft wiederherstellen und einige Songs für ein Album schreiben konnten, das sie schnell fertigstellen wollten, um im Sommer auf Tour zu gehen. „Mixed Emotions“ war ein Gemeinschaftswerk. Obwohl Jagger die Texte als Reaktion auf Keiths jüngsten Solo-Track ‚You Don’t Move Me‘ schrieb, in dem er den Sänger scharf kritisierte. Und ihn als ‚gierig‘ und ‚bedürftig‘ bezeichnete.

„Mixed Emotions“ ist Jaggers Aussage, dass es viele Schuldige gibt. Es war die erste Single des Albums. Und wurde viel im Radio und sogar auf MTV gespielt. Trotzdem haben sie es seit 1990 kein einziges Mal mehr gespielt.

6. „She’s So Cold“

Niemand kennt die Identität der „süßen, süßen Schönheit“, die Mick Jagger irgendwann in den späten 1970er Jahren abwies. Aber sie hat ihn definitiv beeindruckt und ihn dazu inspiriert, „She’s So Cold“ zu schreiben. „Ich habe versucht, sie neu zu verkabeln“, singt er. „Ich habe versucht, sie neu zu starten/ich glaube, ihr Motor ist dauerhaft abgewürgt.“

Dies war eindeutig eine Situation, mit der Mick nicht vertraut war. Es war die zweite Single aus Emotional Rescue, die jedoch in England auf Platz 33 landete. Was für sie zu dieser Zeit ein enorm schlechtes Ergebnis war. Trotz des kühlen Empfangs mag Jagger den Song eindeutig. Er ist bis heute im Live-Repertoire enthalten.

5. „Undercover of the Night“

Der unerwartete Erfolg von „Tattoo You“ gab den Rolling Stones viel Selbstvertrauen, als sie Ende 1982 mit der Arbeit an „Undercover of the Night“ begannen. Jagger schrieb den Titelsong größtenteils selbst, nachdem er über die abscheulichen Menschenrechtsverletzungen gelesen hatte, die zu dieser Zeit in Südamerika stattfanden.

„All die jungen Männer, die sie zusammengetrieben haben“, singt er. „Und sie wurden in Lager im Dschungel geschickt/Und die Leute tuscheln und reden hinter vorgehaltener Hand/Und einst stolze Väter verhalten sich so bescheiden.“

Die Single erreichte Platz 9 in den amerikanischen Charts, fiel aber schnell wieder aus den Charts heraus. Dass es keine Tournee für das Album gab, war nicht gerade förderlich. Obwohl sie den Song 1989 regelmäßig spielten und ihn in späteren Jahren einige Male wieder aufnahmen. Zuletzt 2006 im Beacon Theater.

4. „Waiting on a Friend“

Die Rolling Stones wollten im Sommer 1981 ein neues Album veröffentlichen, das sie wieder auf Tour bringen könnte. Aber sie hatten wenig Interesse daran, sich noch einmal dem qualvollen Prozess des Schreibens und Aufnehmens zu unterziehen. Die weise Entscheidung wurde getroffen, „Tattoo You“ zu kreieren, indem man einfach die Archive durchstöberte und die besten Outtakes aus ihren Alben der 1970er Jahre auswählte.

Sie fanden „Waiting on a Friend“ aus den Goats Head Soup-Sessions von 1972. Aber es brauchte einen Text und ein wenig Overdubbing. Das Ergebnis war ein absoluter Klassiker, von dem niemand vermuten konnte, dass es 10 Jahre gedauert hatte, ihn fertigzustellen. Es wurde ein großer Radiohit. Das Video – gedreht auf dem St. Marks Place vor dem Physical Graffiti Building – war in den Anfangstagen von MTV ein Dauerbrenner.

3. „Emotional Rescue“

Nur wenige Tage vor seiner tragischen Ermordung sprach John Lennon mit Rolling Stone über seine Bewunderung für Mick Jagger. „Er hat 20 Jahre lang durchweg gute Arbeit geleistet“, sagte er. „Und werden sie ihm eine Pause gönnen? Werden sie jemals sagen: ‚Schau ihn dir an, er ist die Nummer eins. Er ist 37 und er hat einen wunderschönen Song, ‘Emotional Rescue‘, der es in sich hat? Mir hat es gefallen, vielen Leuten hat es gefallen.“

Jagger schrieb den von Disco beeinflussten Song auf dem E-Piano und sang ihn in seinem selten zu hörenden Falsett. Es war die erste Single aus dem gleichnamigen Album von 1980 und erreichte Platz drei in Amerika. Die Gruppe verblüffte ihre Fans 2013, als sie den Song endlich live spielten.

2. „One Hit (to the Body)“

Jimmy Page hatte gerade ein chaotisches Wiedervereinigungsset mit Led Zeppelin bei Live Aid hinter sich, als er im Studio vorbeischaute, um die Rolling Stones zu besuchen, die gerade an ihrem unglückseligen 1986er Album Dirty Work arbeiteten. Er erklärte sich bereit, einige Gitarrenparts für „One Hit (to the Body)“ einzuspielen. Obwohl er aus vertraglichen Gründen nicht als Mitwirkender genannt werden oder gar bezahlt werden konnte.

Seltsamerweise hingen auch Bobby Womack, Patti Scialfa und Don Covay herum und steuerten Hintergrundgesang bei. Es war eine bizarre, einmalige Supergroup. Die jedoch zu dem herausragenden Titel auf Dirty Work führte, der ansonsten von heftigen internen Streitigkeiten und Mick Jaggers allgemeiner Gleichgültigkeit überschattet wurde. Der Song wurde im Herbst 1989 etwa 18 Mal live gespielt. Und seither kein einziges Mal mehr.

1. „Start Me Up“

Im Frühjahr 1975 arbeiteten die Rolling Stones während der Black and Blue-Sessions an einem Reggae-Song namens „Never Stop“. Drei Jahre später kehrten sie während der Arbeit an Some Girls zu diesem Song zurück. Und verwandelten ihn in einen Rocksong mit einem neuen Killer-Riff von Keith Richards. A

ber der Song wurde nicht ausgewählt. 1981 durchsuchte Produzent Chris Kimsey die Archive nach Material, das sie auf „Tattoo You“ veröffentlichen konnten, und stieß dabei auf den Song. Die Gruppe erkannte schließlich das Potenzial des Songs und machte ihn zum Auftakt des Albums.

Die Single erreichte Platz 2 der amerikanischen Hot 100 und bescherte ihnen ihren bisher letzten enormen weltweiten Hit. Außerdem war der Song für viele Jahre lang die perfekte Eröffnungsnummer für ihre Konzerte.