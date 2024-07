Die Rolling Stones sind gerade quer durch Nordamerika unterwegs. Im Rahmen ihrer „Hackney-Diamonds“-Tour erreichen sie morgen (13. Juli) Kalifornien. Konzerte in Los Angeles und Santa Clara stehen an.

Bei einem vorangegangenen Gastspiel im kanadischen Vancouver (5. Juli) ließ Mick Jagger die wilden Zeiten von einst anklingen. Von der Bühne herab spielte er auf das jahrzehntealte Gerücht an, er habe in den 1970er-Jahren mit Margaret Trudeau, der Mutter des aktuellen Premierministers Kanadas Justin Trudeau geschlafen.

Als Zwischenansage sendete er einen vergifteten Pfeil an Trudeau Jr., der in den letzten Jahren rapide an Popularität verloren hat: „Wir lieben euren Mr. Trudeau“, so der alte Schelm Jagger, woraufhin das verblüffte Publikum erst einmal Buhrufe ausstieß.

Hat Margaret ihren sechsten Hochzeitstag geschwänzt, um mit den Rolling Stones nach deren Konzert in Toronto zu feiern?

„Ich meine, seine Familie war schon immer ein großer Fan unserer Band“, fügte er vielsagend hinzu. Ältere Fans mussten natürlich sofort an die New Yorker Superdisco „Studio 54“ denken, in der Margaret Trudeau im Schlepptau von Andy Warhol oder Ryan O’Neal wilde Dancefloor-Nächte verbracht hatte.

Die angehende Schauspielerin war Anfang der 1970er gerade mal 22, als sie den späteren Premierminister Pierre Trudeau (52) heiratete. Das Paar lebte sich im Laufe des Jahres 1977 auseinander, umgeben von wilden Gerüchten. Etwa, dass Margaret ihren sechsten Hochzeitstag geschwänzt hatte, um mit den Rolling Stones nach deren Konzert in Toronto zu feiern.

In einem früheren Interview mit dem Promi-Magazin „Harper’s Bazaar“ gab Margaret Trudeau, heute 75, Einblicke in ihr Stones-Verhältnis.

„Bis etwa fünf Uhr morgens haben wir in meiner Hotelsuite herumgehangen“, erinnerte sie sich. „Wir haben etwas Dope geraucht und geredet. Es war eine gute Nacht, und es war meine neue Welt. Doch niemand wusste, dass ich bereits von meinem Mann getrennt war, und das zog einen riesigen Skandal mit sich.“ Das einst hyperaktive Partygirl bestritt allerdings, dass sie damals mit Mick Jagger im Bett war. „Ich habe die Nacht mit den Rolling Stones verbracht, klare Sache, aber da war sicher nichts mit Mick Jagger. Und das ist schon alles, was ich dazu sagen kann!“

Ein „sehr krankes Mädchen auf der Suche nach etwas“

Sie verriet ebenfalls dass sie in den 1970er-Jahren mit manischen Depressionen zu kämpfen hatte. Später wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert. „Und wenn ich manisch war, war es eine große Manie“, sagte Kanadas ehemalige First Lady. „Wo jemand anderes vielleicht mit dem Mann vom 7-Eleven durchgebrannt wäre, waren es bei mir die Rolling Stones. Ich habe mein ganzes Geld für Birkin-Bags und solches Zeug ausgegeben. Es ist einfach nur lähmend. Man ist kaum mehr in der Lage, einen nüchternen Gedanken zu fassen.“

Auch Jagger, der sie im „Evening Standard“ einmal ein „sehr krankes Mädchen auf der Suche nach etwas“ nannte, hat das intime Verhältnis stets dementiert. Laut Keith Richards wiederum machte Pierre Trudeau mit seiner jungen Frau Schluss, aufgrund einer Affäre mit Stones-Gitarrist Ronnie Wood.

Sehr viel später scherzte Margaret selbst einmal auf einem Kongress für psychische Gesundheit: „Ich hätte mit jedem einzelnen von ihnen schlafen sollen.“