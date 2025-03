Rolling Stones: Keith Richards erhält einzigartige Medaille

Keith Richards hat schon einige Auszeichnungen in seinem Leben erhalten. Ein „Sir“, wie sein Rolling-Stones-Kollege Mick Jagger ist der 81-Jährige zwar (noch) nicht. Dafür hat er nun eine Medaille erhalten, die es so noch nicht gab. Der Gitarrist ist der Erste, der mit dem Governor’s Award of Excellence der Stadt Weston ausgezeichnet wird.

Wie kommt’s? Der Brite lebt seit 40 Jahren überwiegend in Weston, US-Bundesstaat Connecticut, rund 90 Minuten nordöstlich von New York City. Die Kleinstadt hat nur 11.000 Einwohner, da ist ein Keith Richards als Westoner natürlich ein auffallender Einwohner. Dabei hat die Stadt schon etliche Promis angezogen. Marilyn Monroe lebte kurzzeitig hier. Christopher Walken, Christopher Plummer, Donna Summer und Robert Redford hatten (zu Lebzeiten) oder haben Häuser in der Region.

Der Governor’s Award of Excellence wurde in diesem Jahr erstmals verliehen. Die Medaille ist so etwas wie eine Ehrenauszeichnung für verdiente Bürger der Stadt. Keith Richards erhielt sie im Rahmen einer Zeremonie in der nahe gelegenen Stadt Westport in der örtlichen Bibliothek.

Kreativität, Einfallsreichtum, Leidenschaft

Der Gouverneur von Connecticut, Ned Lamont, ehrt von nun an alljährlich Einwohner von Connecticut. In Frage kommen alle Menschen, die Kreativität, Einfallsreichtum, Leidenschaft, Dynamik und Großzügigkeit für den Staat verkörpern.

Ned Lamont in seiner Dankesrede vor Vergabe der Medaille: „Als einer der einflussreichsten Musiker aller Zeiten und buchstäblich eine lebende Legende ist Keith Richards ein engagierter und aktiver Unterstützer der Künste, der Bildung und der Anliegen der Gemeinschaft in ganz Connecticut.“

Und weiter: „Durch seine Großzügigkeit und sein Engagement für Organisationen wie SPHERE, die das Leben von Erwachsenen mit Behinderungen verbessern, und The Prospector Theater, das durch die Magie des Films sinnvolle Beschäftigung bietet, hat Richards seinen Einfluss genutzt, um andere zu ermutigen und zu stärken. Richards hat sich auch für Initiativen in den Bereichen Kunst, Bildung und Barrierefreiheit im ganzen Bundesstaat eingesetzt. Und damit sein Engagement für eine nachhaltige Wirkung weiter unter Beweis gestellt.“

Nun also ein weiterer Preis für Keef. Die Rolling-Stones-Legende wurde 1989 bereits in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 1993 in die Songwriters Hall of Fame. Und 2004 in die UK Music Hall of Fame.

Mit den Rolling Stones veröffentlichte Keith Richards zuletzt 2023 ein Studioalbum, „Hackney Diamonds“. Und alle warten darauf, dass die Band um ihn, Mick Jagger und Ronnie Wood bald mal durch Europa, gerne auch Deutschland tourt …