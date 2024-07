Die Rolling Stones sammeln auf ihrer laufenden „Hackney Diamonds“-Stadiontournee eine Country-Sängerin nach der anderen ein. Anfang Juni schloss sich Tyler Childers der Band für eine Performance von „Dead Flowers“ in Orlando an. Während ihres jüngsten Konzerts in Chicago spielten sie den Country-inspirierte Song jetzt mit Lainey Wilson. Eine Besonderheit, da „Dead Flowers“ auf der Setlist der aktuellen Konzertreihe sonst nicht zu finden ist.

Die Country-Sängerin betrat die Bühne mit einem schwarzen Cowboyhut und einer mit Rolling-Stones-Aufnähern bedeckten College-Jacke. Auch Frontmann Mick Jagger bekam seinen eigenen Cowboyhut geschenkt, den er während des Songs trug.

Bevor Lainey Wilson zusammen mit den Rolling Stones für den zweiten ihrer beiden Abende im Soldiers Field performte, eröffnete sie die Show als deren Vorgruppe. „Eine weitere unglaubliche Nacht in Chicago, danke! Und besonderen Dank an @laineywilson für ihren Auftritt bei Dead Flowers“, schrieb die Band in den sozialen Medien.

„Könnt ihr das glauben? Ich werde eine Show mit den Rolling Stones spielen. Sie werden mich da am Ende rausrollen müssen, denn das ist absolut verrückt“, sagte Wilson wiederum gegenüber dem Radiosender Country 102.5 in den Wochen vor ihrem Auftritt. „Vielleicht habe ich die Chance, sie zu treffen und ihnen zu sagen, wie viel die Rolling Stones für die Country-Musik und die Musik im Allgemeinen bedeutet haben. Ich kann nicht glauben, dass ich mit ihnen auf einer Bühne stehen werde. Mick Jagger wird mir ein paar neue Moves zeigen.“

Wilsons Auftritt mit den Rolling Stones ist ein Meilenstein in ihrer Karriere – und kommt kurz vor ihrem fünften Studioalbum „Whirlwind“, das am 23. August erscheint. „Dieses Album hat lange auf sich warten lassen und ich kann es kaum erwarten, dass die Welt dieses Werk bald in den Händen hält“, teilte sie Anfang des Jahres in einem Statement mit. „Dieses neue Kapitel der Musik ist das kathartischste und persönlichste Kunstwerk, das ich je gemacht habe. Ich hoffe, diese Platte bringt etwas Frieden in deinen Wirbelwind und legt seine Arme um dich, so wie es für mich der Fall war.“