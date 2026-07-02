Mick Jagger: Das sagt er über Sam Fender

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Mick Jagger zeigt sich als großer Bewunderer des 32-jährigen Musikerkollegen Sam Fender, der in der Küstenzone nordöstlich der Sting-Stadt Newcastle upon Tyne aufgewachsen ist. In einem weiteren Interview, diesmal für den NME, lobte die Rolling-Stones-Legende dessen aktuelles Album „People Watching“. Er stellt dem Singer/Songwriter ein Top-Zeugnis mit Sternchen aus, mit der Möglichkeit, Fender künftig einmal als Gast bei einem Konzert seiner Band auf die Bühne zu holen. Jagger, der derzeit im Vorfeld der Veröffentlichung des neuen Rolling-Stones-Albums „Foreign Tongues“ (10. Juli) auffallend viele Interviews gibt, sprach auch hier über aktuelle Musik außerhalb des Stones-Kosmos. Diesmal im Fokus: Der Mann aus Tyne-Zone.

„Ich hatte zuletzt meine Sam-Fender-Phase“

„Ich hatte zuletzt meine Sam-Fender-Phase“, so Jagger. „‚People Watching‘ war wirklich toll. Ein hervorragendes Album. Schon ‚Seventeen Going Under‘ mochte ich sehr; wirklich starke Songs.“

Fenders Gesprür für Melodien und Texte

Besonders schätze er Fenders Gesprür für eingängige Melodien, überhaupt sein Händchen für Songwriting. „Starke Refrains; das gehört einfach dazu. Und dann seine Texte, wirklich interessant. Come-Of-Age-Geschichten aus der Working Class von heute.“

Fender entwickle dabei seine frühen Themen längst weiter. „Er ist sehr Pop-orientiert. Das geht über das Leben der Arbeiterklasse hinaus“. Er nennt Fenders Zusammenarbeit mit Olivia Dean als Beispiel. „Crumbling Empire“ sei vom Text her ‚höchst interessant‘.

„Das könnte wirklich gut funktionieren“

Auf die Frage, ob Fender etwa bei „Tumbling Dice“ ein passender Bühnengast für die Stones wäre, sagte er frisch heraus: „Das könnte wirklich gut funktionieren.“

„Foreign Tongues“ erscheint am 10. Juli

Fender veröffentlichte „People Watching“ im Februar 2025 als Nachfolger seines gefeierten Albums „Seventeen Going Under“. Die Preisgelder vom Mercury Prize spendete Fender an den „Music Venue Trust“, eine Initiative für Hallen, Clubs und Musik-Pubs.

„Foreign Tongues“ erscheint am 10. Juli. Vorab veröffentlichten die Rolling Stones bereits die Singles „Rough And Twisted“, „In The Stars“, „Jealous Lover“ und „Divine Intervention“. Außerdem bestätigte Jagger, dass Paul McCartney auf dem Album Bass spielt, während auch Robert Smith von The Cure auf einem Song zu hören ist, nachdem dieser die Offerte zum Mitsingen anfangs noch abgelehnt hatte.